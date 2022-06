Cristiano Malgioglio quali canzoni famose ha scritto

- Advertisement -

Cristiano Malgioglio: scopriamo quali canzoni famose ha scritto durante la sua carriera e per chi le ha realizzate.

Cristiano Malgioglio è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ma è anche un grande artefice della tradizione musicale nostrana. Malgioglio ha interpretato in prima persona alcuni brani, ma soprattutto ne ha scritti molti che sono diventati dei grandissimi successi. Andiamo dunque a scoprire quali sono le canzoni più famose che ha realizzato.

Cristiano Malgioglio: le canzoni più famose

La penna di Malgioglio è sempre stata molto attiva e il cantautore di origini siciliane, trapiantato a Genova, si è inserito presto nel panorama musicale italiana, grazie anche all’aiuto di una leggenda come Fabrizio De Andrè. Il suo esordio avviene nel 1972, quando scrive Amo, la canzone che consacrerà la carriera di Donatella Moretti. Due anni più tardi inaugura una fruttuosa collaborazione con Iva Zanicchi, per cui scrive diversi brani tra cui Ciao, cara, come stai? vincitrice del Festival di Sanremo nel 1974. Troviamo Malgioglio anche in canzoni di altre grandi esponenti della musica italiana, da Dori Ghezzi a Mina, da Giuni Russo a Ornella Vanoni, ma anche con grandissimi artisti come Adriano Celentano e Franco Califano. Per il primo confeziona nel 1978 Che donna, Lascerà e La moglie, l’amante, l’amica, per il secondo invece realizza nel 1980 altri tre brani: Mentre fuori piove, Causa mancato matrimonio e La solitudine.

La penna di Malgioglio è molto attiva soprattutto tra gli anni ’70 e ’80, poi il suo impegno inizia a diradarsi negli anni ’90, fino a diventare saltuario nei 2000, quando il suo ruolo da personaggio televisivo finisce per cannibalizzare quello di cantautore. Malgioglio, come detto, ha anche realizzato dei propri singoli, alcuni divenuti davvero molto famosi come Sbucciami. Recentemente il cantautore è tornato protagonista col singolo Malo, uscito proprio nel 2022. La sua penna inesauribile, anche se rallentata negli anni, continua a produrre incessantemente.