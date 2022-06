DallArenaLucio ospiti e artisti concerto omaggio Lucio Dalla

- Advertisement -

DallArenaLucio: scopriamo tutti gli artisti e gli ospiti del concerto organizzato per omaggiare il grande Lucio Dalla.

Venerdì 3 giugno andrà in onda, dalla suggestiva location dell’Arena di Verona, il concerto evento volto a omaggiare Lucio Dalla, venuto a mancare dieci anni fa. Il concerto si è tenuto giovedì 2 giugno, ma verrà trasmesso in televisione, su Rai 1, venerdì 3 giugno in prima serata. Scopriamo dunque chi sono tutti i protagonisti della serata, dagli artisti che si esibiscono agli ospiti pronti a omaggiare uno dei più grandi cantautori della tradizione della musica italiana come Lucio Dalla.

DallArenaLucio: artisti e ospiti

Al timone della serata ci saranno uno dei più grandi conduttori della televisione italiana, ovvero Carlo Conti, e Fiorella Mannoia, che con la sua splendida voce arricchirà la serata al fianco del conduttore toscano. I due dunque presenteranno la serata, ricca di artisti e ospiti. La line-up della serata è ricchissima e prevede l’esibizione di moltissimi artisti. Ci sono alcuni grandi big del momento, come Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, gli Stadio e Il Volo. Ci sono poi voci importanti del panorama musicale attuale, da Tommaso Paradiso a La Rappresentante di Lista. Ci sarà poi la presenza anche di un vecchio volto di amici, che da un po’ non si vede sulle scene, ovvero quello di Pierdavide Carone, che ha avuto l’onore di partecipare all’edizione del 2012 del Festival di Sanremo proprio insieme al grande Lucio Dalla.

