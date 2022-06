DallArenaLucio scaletta canzoni concerto omaggio Lucio Dalla

- Advertisement -

DallArenaLucio: scopriamo la scaletta delle canzoni che vedremo nel concerto omaggio per il grande Lucio Dalla.

Giovedì 2 giugno è andato in onda DallArenaLucio, concerto organizzato all’Arena di Verona volto a omaggiare uno dei più grandi esponenti di sempre della musica italiana come Lucio Dalla, venuto a mancare dieci anni fa. Il concerto verrà trasmesso venerdì 3 giugno in prima serata su Rai 1: scopriamo la scaletta delle canzoni.

DallArenaLucio: la scaletta delle canzoni

Il ricordo di Lucio Dalla si espanderà durante la serata grazie agli ospiti, che porteranno sul palco le canzoni del grande cantautore, reinterpretandole e dandogli il proprio omaggio. I protagonisti della serata inoltre racconteranno anche aneddoti e ricordi legati a Lucio Dalla, esponendo così i loro ricordi legati al cantante. Ascolteremo dunque le canzoni più famose del repertorio del cantante, e sono davvero tanto, da Caruso a L’anno che verrà e Anna e Marco. Brani che rivivranno nella splendida cornice dell’Arena di Verona, con la voce di alcuni dei più importanti esponenti della scena musicale del momento.

Sono tantissimi gli ospiti della serata, big ormai affermati della musica italiana come Marco Mengoni e Giuliano Sangiorgi, grandi protagonisti del momento come Tommaso Paradiso e La Rappresentante di Lista, e anche qualche vecchia conoscenza come Pierdavide Carone, che con Lucio Dalla ha cantato al Festival di Sanremo la canzone Nanì, proprio un mese prima circa rispetto alla morte del cantante. Un brano particolarmente toccante, che rappresenta una sorta di testamento considerando che ha preceduto di poco la sua morte.

Ecco, dunque, la scaletta degli artisti che si esibiscono all’Arena di Verona, omaggiando Lucio Dalla con le sue canzoni: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani e Arisa.