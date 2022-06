Interceptor chi è Elsa Pataky: moglie di Chris Hemsworth

- Advertisement -

Chi è Elsa Pataky? La moglie di Chris Hemsworth è JJ Collins in Interceptor, film action Netflix in streaming dal 3 giugno.

Sappiamo tutto di Chris Hemsworth ed è tempo di gettare la luce su Elsa Pataky. Non può essere definita semplicemente la moglie di Thor. Ha una ricca carriera e il grande pubblico di massa è pronto ad apprezzarla in Interceptor su Netflix.

Elsa Pataky chi è

Nata il 18 luglio 1976 a Madrid, Elsa Pataky usa il cognome della nonna per la carriera da attrice ma, volendo usare il suo nome completo spagnolo: Elsa Lafuente Medianu. La celebrità viene raggiunta prima di tutto sulle passerelle. È infatti una famosa modella in seguito prestata alla recitazione.

Non è l’unica in famiglia a far parte del mondo del cinema. Ha infatti un fratellastro regista, Cristian Prieto Medianu. Ha studiato giornalismo e seguito dei corsi di recitazione. Suo padre nato in Spagna e sua madre in Romania. Lei parla fluentemente entrambe le loro lingue ma, in aggiunta, inglese, italiano, portoghese. Francese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

Elsa Pataky carriera

Ha preso parte alla compagnia teatrale di Madrid Teatro Camara de Angel Gutierrez. Ha detto addio alla scuola quando ha trovato lavoro nella serie TV Al salir de clase. In seguito ha poi fatto il proprio approdo nel mondo del cinema. Si mette in mostra in Fast Five, dove interpreta Elena Neves, tornata sul set del franchise anche in Fast & Furious 6, Furious 7 e The Fate of the Furious. Ha recitato con il marito Chris Hemsworth in 12 Strong e, come gli appassionati Marvel sanno, è apparsa in Thor: The Dark World.

Non si vede il suo volto, dal momento che ha recitato come stunt di Natalie Portman. Nessuna scena rischiosa, bensì un tenero bacio con suo marito. L’attore aveva dinanzi a sé numerose attrici per la scena, in assenza della Portman sul set. Un bacio che avrebbe chiuso la produzione. Sapendo come sua moglie fosse nei paraggi, l’ha contattata per chiederle se le andasse un bacio dinanzi alle telecamere. Offerta colta al volo ed ecco uno dei ciak più romantici dell’MCU.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

Elsa Pataky vita privata

Dal 2004 al 2006 ha frequentato l’attore francese Michael Youn, mentre dal 2006 al 2009 è stata al fianco dell’attore americano Adrien Brody. Ha iniziato a frequentare Chris Hemsworth all’inizio del 2010. Si può dire sia stato amore a prima vista. I due hanno rapidamente capito d’aver trovato la persona giusta e a Natale 2020 si sono sposati.

Sono ancora una coppia felicemente unita e da allora hanno avuto tre figli: India Rose (nata a Londra nel 2012) e i gemelli Tristan e Sasha (nati a Los Angeles nel 2014). Nel 2015 l’intera famiglia si è trasferita da Los Angeles a Byron Bay, in Australia. Un ritorno a casa per l’attore, che voleva far crescere i suoi figli circondati dalla natura.