Ilary Blasi la reazione alla sospensione dell’Isola dei Famosi 2022 è da applausi FOTO

Ilary Blasi non andrà in onda stasera con l’isola dei Famosi 2022 come previsto e prende una decisione da applausi

Ilary Blasi 41 anni di età e bellezza mozzafiato ha sempre dimostrato di avere una personalità forte. La moglie di Totti ha fatto vedere di che pasta è fatta spegnendo con classe alle voci di un tradimento del marito a Verissimo. Non solo, la bionda conduttrice al timone di diversi reality ha spesso zittito critiche e sgamato concorrenti falsi.

Potremmo dire stesso atteggiamento da applausi per la giornata di relax che si è presa oggi. Ilary Blasi stasera non andrà in onda con l’Isola dei Famosi 2022 che tornerà lunedì 6 giugno. Cosa c’è di meglio di qualche ora in famiglia per riprendersi dalle fatiche del lavoro e ripartire alla grande? Nulla e la conduttrice romana lo sa. La replica su Instagram alle sterili polemiche per il rinvio della puntata di stasera dell’Isola sono all’insegna del buonumore.



Ilary Blasi nelle storie Instagram è apparsa in formissima in bikini, infradito accanto ai figli Chanel, Christian e Isabel in piscina. Uno scatto al sole in tutta al sua bellezza che scaccia via le eventuali voci di una riduzione delle puntate del reality che vive di buoni ascolti e interazioni social che spaccano. Ricordiamo che questa è l’edizione più lunga della storia dell’Isola e che i naufraghi stanno dimostrando grande prova di sopravvivenza in Honduras mangiando poco ed esposti a prove durissime. Favore della critica anche per i due super opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Come sempre apprezzatissimo Alvin nel suo ruolo di inviato dall’Honduras.