Ligabue campovolo 2022 ospiti in scaletta

Il grande evento Ligabue campovolo di sabato alla Rcf Arena è pronto a partire. Vediamo gli ospiti in scaletta del concerto

Ligabue Campovolo 2022 è l’evento più atteso dell’anno per i fan dell’artista. Grandi ospiti si affiancheranno sul palco che ha segnato la carriera di Liga. Quindici anni dopo è tornato per festeggiare un pezzo di vita in musica e accanto a lui non potevano mancare gli artisti più in voga del momento è gli amici di sempre che hanno collaborato con Luciano. Il primo grande abbraccio con Piero Pelù. I due protagonisti della scena musicale degli anni ‘90-2000 hanno firmato insieme la hit il mio nome è mai più, inno contro la guerra.

L’altro nome forte tra gli ospiti di Ligabue campovolo 2022 è Elisa. La cantante con Luciano ha inciso il successo Gli ostacoli del cuore e un nuovo singolo del 2020 Volente o Nolente. Il rocker di Correggio ha annunciato la presenza di Eugenio Finardi su Instagram con la didascalia “non verrà a mani vuote” lasciando intendere che si esibirà con lui.

I duetti più attesi sono con l’amica di sempre Loredana Berte che ha confermato la sua ospitata con un caloroso non potevo mancare. A 30 anni in un giorno, il grande concerto a Campovolo di Ligabue nel 2022, sabato ci sarà anche Gazzelle, rivelazione degli ultimi anni. Si esibiranno sicurante insieme come spoilerato dallo stesso cantante di Correggio in un video con il cantautore romano.



Infine la special guest degli ospiti in scaletta di Ligabue campovolo 2022 è Francesco De Gregori. I due artisti nel 2015 hanno proposto una nuova versione di Viva l’Italia cantata sul palco di uno speciale dedicato al 25 aprile condotto da Fabio Fazio. Di sicuro per il concerto dei 30anni di carriera a Campovolo di Ligabue non mancheranno ospiti a sorpresa per stupire i fan alla Rcf Arena.