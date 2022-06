New Amsterdam 4: quante puntate sono trama completa della stagione

- Advertisement -

New Amsterdam 4 arriva stasera in Italia su Canale5, con i primi episodi della quarta stagione dell’amato medical-drama in salsa newyorkese.

È finalmente arrivato il momento della quarta stagione di New Amsterdam, la serie ambientata dentro l’omonimo ospedale newyorkese, già trasmessa negli Stati Uniti tra settembre e maggio scorsi. New Amsterdam 4 andrà in onda a partire da questa sera, 3 giugno 2022, su Canale5 ogni venerdì.

New Amsterdam 4: quante puntate sono

Un ritorno alle origini, per la serie medical-drama originariamente targata NBC, che dopo le ultime due stagioni, complicate dalla pandemia del Covid-19, torna ad avere un numero abbastanza elevato di episodi (la seconda, uscita nel 2020, ne contava 18, mentre la terza, uscita nel 2021, appena 14).

New Amsterdam 4 avrà quindi 22 episodi, proprio come la prima stagione della serie. La durata di ogni episodio continua a essere attorno ai 45 minuti, che in Italia verranno trasmessi ogni venerdì in prima serata su Canale5, a gruppi di tre episodi per volta. La stagione inizia quindi stasera, 3 giugno, e si protrarrà presumibilmente fino a venerdì 22 luglio 2022.

New Amsterdam 4: la trama completa della stagione

Si sa ancora molto poco della trama della quarta stagione di New Amsterdam, ma chiaramente la serie esplorerà le svolte naratuve del finale della stagione precedente, in particolare il rapporto tra Max ed Helen, che ora sembra finalmente poter spiccare il volo.

Già a giudicare dal titolo del primo episodio – More joy, “più gioia” – pare probabile che il tema portante di New Amsterdam 4 sarà la ricostruzione degli equilibri dopo il superamento della pandemia del Covid-19 e l’inizio di un nuovo capitolo per le vite e le carriere dei protagonisti.

Un ruolo molto importante lo avrà il nuovo personaggio della dottoressa Veronica Fuentes, interpretata da Michelle Forbes: assunta per sistemare la gestione della struttura ospedaliera in cui è ambientata la serie, il suo obiettivo sarà in realtà quello di smantellare molte delle innovazioni progressiste del dottor Max, per avere un ospedale meno accogliente ma economicamente più funzionale.