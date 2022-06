Pierdavide Carone malattia: che tumore ha avuto

- Advertisement -

Pierdavide Carone: scopriamo tutto sulla malattia del cantante protagonista di Amici e che tumore ha avuto.

Pierdavide Carone è uno dei tanti volti usciti fuori da Amici, uno dei talent show più floridi del panorama italiano. L’artista ha partecipato al programma nel 2010, chiudendo al terzo posto e vincendo il premio della critica. La sua sembrava una carriera destinata al successo, nel 2012 è arrivata la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla, col brano Nanì, che chiude al quinto posto. Insomma, tutto sembrava puntare verso l’alto, ma Pierdavide Carone col tempo si è perso, uscendo parzialmente di scena, complice anche la malattia che ha dovuto affrontare.

Pierdavide Carone: la malattia

Il cantante è dovuto stare lontano dalle scene per diverso tempo e al suo ritorno, nel 2020, ha raccontato di avere avuto un tumore. L’artista ha raccontato la sua esperienza a Vieni da me su Rai 1: ha scoperto la malattia mentre era in tournée, si è reso conto che c’era qualcosa che non andava nel suo corpo e da lì la triste diagnosi. Pierdavide ha raccontato dunque di aver scoperto di avere avuto un tumore, senza specificare con precisione in quale zona, ma di non essere mai stato in pericolo di vita. Tuttavia, questa malattia potrebbe valergli delle difficoltà ad avere dei figli e lo ha costretto a un’operazione ad affrontare la chemioterapia.

Per fortuna, tutto alla fine si è risolto per il meglio, Pierdavide è riuscito a sconfiggere il tumore e ha fatto progressivamente ritorno sulle scene. L’esperienza però è stata molto complessa, aggravata anche dal fatto che a sei mesi dall’operazione, anche suo padre ha scoperto di avere un tumore e con la pandemia non ha potuto assisterlo come avrebbe voluto. L’esperienza lo ha toccato profondamente, ma come ha raccontato Pierdavide lo ha anche aiutato a capire molte cose e ad avere una nuova prospettiva sulla vita.