Il Volo in concerto all’Arena di Verona: scaletta

Il Volo sarà protagonista di due attesissimi concerti all’Arena di Verona: scopriamo la scaletta degli show.

I ragazzi de Il Volo sbarcano a Verona per due concerti molto attesi. Venerdì 3 giugno e sabato 4 giugno 2022 i tre tenori saranno dunque protagonisti di due concerti all’Arena di Verona, due show che erano originariamente programmati per il 2021 e che poi, a causa della pandemia, sono stati rinviati. Nelle loro date originarie i concerti de Il Volo presentavano anche un tributo a Ennio Morricone in avvio di concerto, probabile che quindi anche per queste due serate ci sarà, prima delle loro canzoni. I due concerti all’Arena di Verona segnano il punto d’inizio di un incredibile tour de Il Volo, coi tre tenori che saranno protagonisti di concerti in tutta Italia fino a dicembre, recuperando le date originariamente previste per il 2021. Scopriamo dunque la scaletta dei concerti de Il Volo a Verona.

Il Volo: la scaletta dei concerti a Verona

Al netto di eventuali variazioni e aggiunte, questa dovrebbe essere la scaletta delle canzoni che i tre tenori de Il Volo porteranno sul palco dell’Arena di Verona venerdì 3 giugno e sabato 4 giugno:

Estasi dell’Oro (Il Buono il Brutto e il Cattivo)

Your Love (C’era una volta il West)

Nessun Dorma (Turandot)

Se Telefonando (ft Laura Chiatti)

Il Mondo (ft Riccardo Cocciante)

Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante solo al piano)

Se (Nuovo Cinema Paradiso)

Metti una sera a cena ft Nina Zilli, al piano Raphael Gualazzi

O Sole Mio

Grande Amore

Here’s to you (Sacco e Vanzetti)

E più ti penso

Your Song di Elton John (Gianluca Ginoble solo)

No puede ser nuova: Piero Barone (flauto Andrea Griminelli)

Listen: Ignazio Boschetto (sassofono Julian Iorio)

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Mission

Un amore così grande

My Way

I colori dell’Amore

Libiamo ne’ lieti calici (La Traviata)

Estasi Dell’Oro reprise

Conradiana