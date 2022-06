Ligabue in concerto a Campovolo: scaletta

- Advertisement -

Tutto pronto per uno dei concerti dell’anno: Ligabue si esibirà a Campovolo, scopriamo la probabile scaletta dello show.

Finalmente è arrivato il momento: Ligabue è pronto a tornare a Campovolo, esibendosi in quella che ormai è la location simbolo della sua straordinaria carriera musicale. Sabato 4 giugno è la data in cui finalmente il rocker di Correggio si esibirà in quello che si candida con forza a essere uno dei concerti dell’anno. Sarà una serata magica, ricca di ospiti e in cui Liga si esibirà nei successi più grandi della sua carriera. Andiamo dunque a scoprire quale dovrebbe essere la scaletta del concerto.

Ligabue: la scaletta del concerto a Campovolo

Serata importante volta a celebrare i trenta anni di una straordinaria carriera. Ligabue sarà accompagnato sul palco da tantissimi ospiti, da Elisa a Piero Pelù e Francesco De Gregori, fino a Gazzelle, Loredana Bertè ed Eugenio Finardi. Non è stata resa nota la scaletta ufficiale del concerto, ma una bozza è trapelata online, una lista che dovrebbe contenere le canzoni che verranno eseguite durante il concerto, anche se magari in ordine diverso e con qualche aggiunta.

A giudicare dagli ospiti non mancheranno i feat realizzati con Elisa, De Gregori e Piero Pelù, mentre non è chiaro quali canzoni eseguiranno gli altri ospiti. Ecco quella che dovrebbe essere, con come detto eventuali variazioni e aggiustamenti, la scaletta del concerto di Ligabue a Campovolo:

Balliamo sul mondo

Hai un momento, Dio

Il giorno di dolore che uno ha

Happy Hour

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

L’odore del sesso

Il giorno dei giorni

Niente paura

A che ora è la fine del mondo

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Gli ostacoli del cuore (con Elisa)

Volente o nolente (con Elisa)

Il mio nome è mai più (con Piero Pelù)

Certe notti

A che ora è la fine del mondo

Viva l’Italia (con Francesco De Gregori)

Urlando contro il cielo

Piccola stella senza cielo