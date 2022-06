Shakira in Te Felicito tradimento di Piqué testo traduzione significato

- Advertisement -

È ufficiale Shakira e Piqué si sono separati. La cantante ha dedicato al calciatore una canzone che lascia poco spazio ai dubbi sul tradimento di lui

In una nota stampa Shakira e Piqué hanno annunciato il loro divorzio. Il calciatore e la cantante non erano in realtà sposati però pesa come un macigno questa separazione per i loro figli e per i fan della coppia più famosa della Spagna. Shakira e Piqué si sono conosciuti durante le riprese del video di Waka Waka in occasione dei Mondiali del 2010. Di lì hanno lasciato i rispettivi compagni e non si sono più lasciati fino purtroppo alla rottura ufficializzata.

Shakira e Piqué si sono lasciati perché, secondo i media spagnoli, il calciatore ha tradito la cantante con una ragazza ventenne, una studentessa e lei li avrebbe beccato insieme. Non solo, prima di questo episodio, Piqué ha iniziato a frequentare night club con alcuni compagni di squadra ritirandosi a casa sempre tardi e intrattenendosi con numerose ragazze. Ora è chiaro la canzone Te Felicito di Shakira è dedicata a Piqué. Leggendo il testo e la traduzione del brano è facile intuire come la cantante colombiana si complimenti in maniera ironica per il comportamento del suo compagno “bravo continua così”. L’artista dice anche in un passaggio di Te Felicito “la goccia che ha fatto traboccare il vaso” riferendosi chiaramente ad un episodio che non le ha aperto il cuore, ma in realtà gli occhi su quanto Piqué le abbia mancata di rispetto nonostante tutti glielo dicessero e lei non voleva ascoltarli.

Shakira Te Felicito testo traduzione e significato

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien esе show

Te felicito, qué bien actúas

Dе eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo’ (Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (Yah!)

Como ante’ (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (Yah!)

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas