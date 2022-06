Vite al Limite Octavia Gahagans oggi che fine ha fatto prima e dopo FOTO

- Advertisement -

Octavia Gahagans è una delle protagoniste della settima stagione di Vite al Limite che più è dimagrita nella storia del programma. Il prima e dopo ti sorprenderà

Vite al Limite nella settima stagione ci ha portato nella vita di Octavia Gahagans, una grande protagonista del programma che si è letteralmente trasformata. La sua storia è un vero dramma: il suo rapporto con il cibo è diventata un’ossessione in cui ripararsi a causa di un dramma del passato. Octavia di Vite al Limite è stata vittima di violenze sessuali per anni da parte di un orco che le abitava accanto. Inutili i tentativi dell’adorata sorella Desirèe nel cercare di portarla sulla retta via con un’alimentazione sana e esercizio fisico. Disperata si è così rivolta al dottor Nowsaradan. Il maestro del dimagrimento, punto di riferimento del docu reality su Real Time, ha fatto un gran lavoro.

All’inizio del suo percorso, Octavia Gahagans di Vite al Limite pesava 314 kg. Aveva 42 anni di età e nel suo Kansas tutti facevano il tifo affinché potesse perdere peso e riacquistare una qualità della vita migliore. In un solo anno la donna di colore protagonista della settimana edizione del programma ha perso 102 kg e il cambiamento si vede tutto. Nel prima e dopo di Octavia Gahagans possiamo vedere com’è diventata oggi. Il suo bel viso spicca con i lineamenti etnici, i grandi occhi marroni e le labbra carnose. Il fisico più longilineo le dona tantissimo e in Vite al Limite E Poi il suo cambiamento è stato epocale. Negli Stati Uniti d’America è diventata una vera e propria star, i telespettatori infatti si sono appassionati alla sua storia drammatica e di rinascita e hanno creato una fanpage su Facebook dove repostano tutti gli scatti più belli per ricordarle ogni giorno che si possono sanare le ferite e si può guarire dall’iperfagia.