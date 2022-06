Avanti un altro pure di sera ospiti 5 giugno

- Advertisement -

Avanti un altro pure di sera: scopriamo gli ospiti che saranno protagonisti della puntata di domenica 5 giugno.

Torna col suo consueto appuntamento serale di domenica Avanti un altro pure di sera, come sempre pronto ad allietare i suoi spettatori con le proprie sfide. Considerando la lunghezza maggiore, dovuta alla finestra serale, il programma si presenta chiaramente in modo diverso rispetto al solito, con una sfida a squadre che terrà viva la prima serata di Canale 5. Andiamo dunque a scoprire gli ospiti e le squadre della puntata di domenica 5 giugno

Avanti un altro pure di sera: ospiti di domenica 5 giugno

Le due sfide che si affronteranno in questa puntata sono quella Nerd ed Extreme. A rappresentare le due compagini ci saranno da una parte Alessio Guidi e Roger Garth. Il primo è un volto noto di un altro show di Canale 5 come La pupa e il secchione, ha partecipando all’edizione 2021 e la sua esperienza nello show è stata segnata soprattutto dalla vicinanza con la pupa Stephanie. Roger Garth è invece un modello e opinionista spesso presente nei salotti di Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso e celebre nel mondo del gossip per alcuni flirt con personaggi famosi come Keanu Reeves e Sylvie Lubamba.

I due dunque capiteranno le proprie squadre e cercheranno di guidarle alla vittoria del montepremi. Oltre a loro, la serata di Avanti un altro pure di sera sarà condita anche dalla presenza di Andrea Pucci, che avrà il compito di porre le domande ai concorrenti e lo farà sicuramente con tutta la sua carica e la sua ironia. Come di consueto, poi, nella serata vedremo i soliti personaggi che compongono il salottino di Avanti un altro, da Miss Claudia alla Bonas Sara Croce, fino al Bonus Daniel Nilsson, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del web Laura Cremaschi e lo iettatore Franco Pistoni.