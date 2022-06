Gazzelle in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Ultimo concerto del tour di Gazzelle: scopriamo la scaletta dello show del cantante romano a Torino.

Arriva a conclusione il tour di Gazzelle, iniziato mercoledì 11 maggio da Milano. La tournée ha portato il cantante romano in giro per le più importanti città italiane, per una serie di concerti davvero incredibili. Da Bologna a Firenze, da Napoli a Bari, fino al grande show di Roma, la città di Gazzelle, un concerto completamente sold out che ha rappresentato il cuore di questo tour. Ora Gazzelle è pronto a esibirsi per l’ultimo concerto del suo tour, in scena la Pala Alpitour di Torino: scopriamo la scaletta del concerto.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Torino

Gazzelle torna a Torino dunque a circa un mese di distanza da quell’incredibile mini-live in piazza che ha animato il capoluogo piemontese. Per l’occasione, Gazzelle ha radunato una folta folla e si è esibito in alcune canzoni gratuitamente per strada, un’iniziativa che ha fatto breccia in maniera profonda nel cuore dei fan del cantante. Ora Gazzelle torna a Torino in vesti ufficiali, per il concerto al Pala Alpitour previsto per domenica 5 giugno. Sono rimasti ancora alcuni biglietti per assistere allo show, nello specifico nei settori Tribuna Gold Numerata e I Anello Numerato, mentre sono sold out il Parterre e il II Anello Numerato. Come sempre, i biglietti sono acquistabili tramite il sito di TicketOne.

La scaletta dovrebbe essere quella degli altri concerti del tour di Gazzelle, una lista di canzoni incentrata soprattutto sul suo ultimo album, Ok, ma che racchiude i più grandi successi della carriera del cantante. Ecco dunque la probabile scaletta:

Scintille

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Greta

Zucchero filato

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Scintille

Tutta la vita

Destri

Fottuta canzone

Scusa

Quella te

Lacri-ma

7

Ora che ti guardo bene

Coltellata