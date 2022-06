Ultimo in concerto a Bibione: scaletta

- Advertisement -

Inizia il tour di Ultimo negli stadi: si comincia da Bibione, scopriamo la scaletta del concerto d’apertura della tournée.

Dopo tre anni di attesa, finalmente ci siamo: sta per prendere il via il live tour negli stadi di Ultimo. Il cantante romano sta attendendo questo momento da ormai tantissimo tempo, una tournée rimandata diverse volte, prevista originariamente per il 2019 e ora fissata per l’estate 2022. Dopo tre anni dunque Ultimo torna in concerto, l’unica parentesi in questo tempo è stato il concerto in live streaming fatto al Colosseo nel 2021, un’esibizione in acustico molto emozionante, ma lontana dalle vibrazioni dei live. Ora finalmente ultimo può partire col suo tour e lo farà con un incredibile tour negli stadi. Si parte con la data zero da Bibione: scopriamo la scaletta dello show.

Ultimo: la scaletta del concerto di Bibione

Domenica 5 giugno dunque Ultimo sarà di scena allo Stadio Comunale di Bibione. È il primo appuntamento del tour e la scaletta non è stata resa nota, sicuramente il cantante romano porterà in scena i suoi più grandi successi, ma anche le ultime canzoni come Vieni nel mio cuore e i brani di Solo.

In attesa dunque di scoprire la scaletta ufficiale del tour negli stadi di Ultimo, ecco la lista delle canzoni dei concerti del cantante nel 2019, in quelle che sono state le ultime esibizioni dell’artista prima del grande ritorno di quest’anno. Ricordiamo che sicuramente verranno aggiunte alcune canzoni dall’ultimo album, Solo, e che l’ordine dei brani è ovviamente variabile. Ecco la scaletta dei concerti di Ultimo del 2019:

Intro

Colpa delle favole

Aperitivo grezzo

Quando fuori piove

Cascare nei tuoi occhi

Quella casa che avevamo in mente

Amati sempre

Poesia senza veli

Il ballo delle incertezze

Ti dedico il silenzio

Piccola stella

Ipocondria/Canzone stupida

Mille universi

Fateme cantà

Rondini al guinzaglio

I tuoi particolari

La stella più fragile dell’universo

Farfalla bianca

Giusy

L’eleganza delle stelle

Buon viaggio

L’unica forza che ho

Racconterò di te

Peter Pan

Chiave

La storia di un uomo

Albachiara

Pianeti

Fermo

Stasera

Il tuo nome

Sogni appesi

La stazione dei ricordi