Via dei Matti Picture Show ospiti stasera 5 giugno

Via dei matti Picture Show va in onda stasera su Rai 3 in prima serata: gli ospiti del di Stefano Bollani del 5 giugno sono star della musica

Appuntamento domenica 5 giugno con Via dei matti numero zero, il Picture Show condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni, in onda su Rai 3 in prima serata. Sarà una puntata speciale, all’insegna della musica e con tantissimi ospiti pronti ad arricchirla. Andiamo dunque a scoprire tutti gli ospiti di questa puntata speciale.

Via dei matti Picture Show gli ospiti di stasera

La puntata speciale di Via dei matti numero zero sarà dedicata al mondo del cinema e in particolare esplorerà il legame tra il grande schermo e la musica, come sempre tema principale del programma. Come detto, la serata sarà arricchita dalla presenza di tantissimi ospiti, provenienti sia dal mondo della musica che da quello del cinema. Tra questi c’è uno dei cantanti più interessanti del momento, ovvero Brunori Sas, volto di spicco del panorama indie italiano. Presente in studio anche Nicola Piovani, celebre pianista e compositore che ha firmato alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, come quella de La vita è bella, per cui ha vinto il Premio Oscar nel 1999.

Dal mondo del cinema troviamo due grandi protagonisti del panorama attuale. Uno è Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello nel 2016 per la sua straordinaria interpretazione in Lo chiamavano Jeeg Robot e con all’attivo altre quattro candidature. L’altro è Lillo, un vero e proprio pilastro della comicità italiana, recentemente al cinema col suo secondo film in coppia con Greg.

A chiudere la schiera di ospiti della serata ci sono il famoso musicista e compositore bosniaco Goran Bregovic e la cantante lirica Miriam Prandi. Una serata dunque ricca di ospiti ed emozioni, guidata come al solito da Stefano Bollani e Valentina Cenni, pronti a vivere una prima serata indimenticabile con Via dei matti numero zero.