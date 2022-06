Gianluca Semprini chi è conduttore Estate in Diretta

- Advertisement -

Gianluca Semprini: scopriamo chi è il conduttore che sarà protagonista di Estate in Diretta su Rai 1.

Tra i programmi che terranno compagnia nei prossimi mesi i telespettatori c’è Estate Diretta, versione stagionale de La Vita in Diretta giunta alla sua undicesima stagione. Alla guida del programma che si propone di raccontare l’estate degli italiani ci sarà la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Scopriamo tutto quanto su quest’ultimo.

Chi è Gianluca Semprini

Gianluca Semprini nasce a Roma il 31 agosto 1970. Inizia la propria carriera lavorando come freelance e collaborando con alcune radio romane, divenendo poi giornalista professionista nel 1995. Approda quindi a Sky, lavorando per Sky Tg24, ma da luglio 2016 passa alla Rai e oggi è un volto di riferimento dell’emittente televisiva statale. Qui Semprini è stato protagonista del talk show di Rai 3 Politics e di condurre diverse edizioni di RaiNews24. Nel 2018 Semprini è stato anche alla guida di La vita in diretta Estate, tornando allo spinoff estivo del celebre programma di Rai 1 nel 2021 e nel 2022.

Oltre all’attività televisiva, Semprini ha portato avanti anche quella editoriale, pubblicando diversi libri. Nello specifico, il giornalista ha dato alle stampe quattro libri, tutti incentrati sul tema del terrorismo. I primi due, risalenti al 2003 e al 2005, sono incentrati sulla strage di Bologna, mentre gli ultimi due, del 2007 e del 2009, sono stati realizzati insieme a Mario Caprara.

Per quanto riguarda la sua vita privata, come moltissimi giornalisti Semprini mantiene alta la sua riservatezza, tanto che nemmeno usa il suo profilo Instagram. Sappiamo comunque che ha una moglie di nome Valentina, con cui ha avuto tre figli, di cui due sono gemelli. Gianluca ha anche un’altra figlia, di nome Federica, che però è nata da una relazione precedente al suo matrimonio. Non molto attivo su Instagram, Gianluca Semprini utilizza molto invece il suo profilo Twitter, con cui si tiene in contatto con i suoi followers.