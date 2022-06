Michele Merlo com’è morto: causa morte e malattia

- Advertisement -

Michele Merlo è morto il 6 giugno 2021, la causa della morte è stato motivo di un’inchiesta a carico di ignoti da parte della famiglia. Fatale la malattia che ha colpito il cantante di Amici

Michele Merlo, cantante di Amici nell’edizione 2017 con lo pseudonimo di Mike Bird, è morto a 28 anni di età il 6 giugno 2021. Non ce l’ha fatta dopo giorni in rianimazione e nonostante l’affetto e il supporto di fan, familiari e artisti che l’hanno conosciuto come Emma Marrone, sua coach nel talent condotto da Maria De Filippi. A distanza di tempo dalla sua scomparsa non si può non ricordare non solo l’artista ma soprattutto l’inchiesta contro ignoti voluta dai genitori Katia e Domenica che hanno sempre sostenuto che con una diagnosi tempestiva il loro figlio si sarebbe salvato.

Michele Merlo è morto a causa di una malattia, la leucemia fulminante che gli ha procurato un’emorragia celebrale gravissima. Era a casa della fidanzata Luna quando è arrivata l’ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che correre all’ospedale di Vergato. Una volta operato alla testa dopo giorni in rianimazione non ce l’ha fatta e si è spento. La morte di Mike Bird di Amici 17 ha scosso l’intero mondo dei social e dello spettacolo. I genitori del cantante affermavano che giorni prima della morte la guardia medica gli aveva diagnosticato una faringite invece che assegnargli delle analisi che a loro dire avrebbero potuto salvarlo.

A distanza di un anno è stato pubblicato anche un inedito di Michele Merlo, la canzone Farfalle per ricordare il talento dell’artista. Sono tanti anche gli omaggi sui social e da parte di alcuni suoi colleghi. In particolare Aka7even nel suo concerto all’Atlantico a Roma ha voluto ricordare Michele Merlo con una cover della canzone Tutto per me. Il 6 giugno 2022 è stato organizzato un incontro di calcio per ricordare il cantante allo stadio del comune di Rosà e che vede la collaborazione della Nazionale Italiana Cantanti e La Partita del Cuore Onlus. L’evento “Michele tra le righe” nasce da un’idea della famiglia di Michele Merlo per far conoscere il progetto e gli obiettivi dell’Associazione Romantico Ribelle nata dopo la scomparsa del cantante.