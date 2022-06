Pubblicità Cornetto Algida 2022 canzone: testo e significato

- Advertisement -

Pubblicità Cornetto Algida 2022: scopriamo il testo e il significato della canzone scelta per lo spot di quest’anno.

Torna puntuale, come in vista di ogni estate, la pubblicità del Cornetto Algida, uno degli spot più attesi e riconoscibili di ogni anno. Una pubblicità contrassegnata ormai da anni da una canzone volta a diventare un vero e proprio tormentone dell’estate: quest’anno la scelta è ricaduta su Sangiovanni sulla sua Scossa, brano presentato in occasione della terza stagione di Summertime su Netflix. Andiamo dunque a scoprirne testo e significato.

Pubblicità Cornetto Algida 2022: il significato della canzone Scossa di Sangiovanni

Il brano è stato incluso nella terza stagione della serie Netflix Summertime, con Sangiovanni protagonista proprio all’interno della serie, esibendosi col brano. La canzone ha già ottenuto un grandissimo successo dunque e ora è pronta a dominare l’estate come protagonista della pubblicità del Cornetto Algida 2022.

Il tema della canzone è l’amore e soprattutto il coraggio di vivere l’amore, di riuscire a sentire quella scossa che porta l’innamoramento e a seguirla fino in fondo.

Pubblicità Cornetto Algida 2022: il testo della canzone Scossa di Sangiovanni

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai in mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai, e non pensarci mai

Brividi se mi tocchi il futuro e la schiena mi trema

Mi sai fare tuo, mi tuffo nel buio

Non mi prende nessuno, non so se valga la pena

Eh, eh, eh, mh, mh

Vedi tu, se mi dai un bacio e la saliva sa di blu

E nel tuo mare mi ci perdo, mi fai vivere un sogno

E resto sempre sveglio per non uscirne pazzo

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai in mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Naturale come l’acqua

Che faccio un passo e viceversa (come l’acqua)

Muovi l’altra gamba

Paralleli come questa linea retta (l’altra gamba)

E con una matita bianca non lascio traccia

Perché disegno male, non come te

Che sai prosciugare un mare di lacrime

Se fuori è carnevale mi dici: “Non mi piace

La gente con le maschere”

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai in mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più

Io con gli occhi stanchi

Tu che cosa guardi?

Blu, il mare mosso

Dove andremo insieme un giorno

Poi se gira la ruota, poi cambia la meta

Da un secondo all’altro nella nostra vita, eh, eh

Questa strada vuota ha una luce sola

E non c’è via d’uscita

Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro

E lo fai in mille pezzi perché

Non prendiamo la rincorsa

Per buttarci negli occhi e poi

E non pensarci mai

E non pensarci mai più a quello che distruggo

E comprarci due monolocali

Uno per la notte e uno per il giorno

Ma se passi domani, perché non rimani

E no, non te ne vai più