Quanto guadagnano gli attori di Stranger Things 4? I fan sono curiosi di scoprire chi sia il più ricco e se Eleven guadagna più degli altri protagonisti.

Cosa accade sul set di una serie TV quando attori adulti rinomati non sono i protagonisti? Guadagnano meno di giovanissimi al centro della storia? Questo crea attriti? Il cast sembra volersi bene come una grande famiglia, quindi quest’ipotesi sarebbe da escludere. Deadline ha però dato risposta alla curiosità dei fan ed ecco quanto guadagna il cast di Stranger Things 4. Le cose sono cambiate rispetto alle stagioni precedenti, ovviamente, ed ecco i cachet più ricchi e i più “poveri”.

Stranger Things 4 quanto guadagna il cast

Stranger Things 4 è la penultima stagione dell’amatissima serie TV Netflix. La quinta stagione sarà infatti l’ultima, come annunciato da tempo dai Duffer Brothers. Un progetto che ha trascinato milioni di nuovi utenti sulla piattaforma streaming ma che, al tempo stesso, prevede dei costi enormi, tanto di realizzazione quanto di cast. Scopriamo dunque il dietro le quinte dello show. Se nella quarta stagione ogni episodio è costato 30 milioni di dollari, qual è il guadagno per singola puntata degli attori?

Stranger Things 4 quanto guadagna Winona Ryder

La serie TV Netflix ha offerto a Winona Ryder una chance molto ghiotta di tornare sui red carpet da protagonista. Dopo il grandioso successo negli anni ’90, la sua carriera ha subito un rallentamento. Tutto è cambiato con lo show e nella quarta stagione il suo stipendio pare sia salito da 300mila a 350mila dollari a episodio.

Stranger Things 4 quanto guadagna Millie Bobby Brown

Il salto economico di Eleven è evidente. Nella prima stagione pare abbia guadagnato 10mila dollari a episodio. Cifra salita a quota 30mila nella seconda, per poi raggiungere il livello dei propri colleghi più maturi, con 300mila dollari a episodio nella terza stagione. Anche per lei pare ci sia stato un aumento di 50mila dollari.

Stranger Things 4 quanto guadagna David Harbour

Dalla terza stagione in poi tutto è cambiato. Si ha avuto la certezza che lo show era divenuto un fenomeno globale. Questo ha dato margine di contrattazione agli attori. Anche David Harbour ha visto salire il proprio cachet fino a quota 350mila dollari per singola puntata.

Stranger Things 4 quanto guadagna Gaten Matarazzo

Leggermente inferiore il suo cachet rispetto a Millie Bobby Brown. I due hanno avuto la stessa evoluzione economica nelle prime due stagioni, ma poi Dustin si è fermato a quota 250mila dollari per la terza stagione.

Stranger Things 4 quanto guadagna Finn Wolfhard

La carriera di Finn Wolfhard ho preso il volo da quando recita in questo show. Si è ritrovato sul set di alcuni importanti film, come il nuovo Ghostbusters. Per questo motivo il suo potere contrattuale è maggiore rispetto a Gaten. Nella quarta stagione si ipotizza sia passato da 250mila a 300mila dollari a puntata.

Stranger Things 4 quanto guadagna Natalia Dyer

Lo show non rappresenta per lei l’esordio cinematografico, nonostante sia comunque una giovane attrice. Ha esperienza e ne ha accumulata altra nel corso di questi anni in cui ha recitato per Netflix. Giunti alla terza stagione, ha ottenuto un cachet da 100mila dollari per episodio, che potrebbe essere salito a quota 150mila nella quarta.

Stranger Things 4 quanto guadagna Charlie Heaton

La vita di Charlie Heaton è cambiata del tutto grazia alla serie. Sul set ha conosciuto la sua attuale compagna Natalia Dyer e, come lei, guadagnava 100mila dollari nella terza stagione. Probabile la quota sia salita fino a 150mila nella quarta. Si è trasferito dal Regno Unito agli Stati Uniti per lo show, mettendo in pausa il proprio progetto musicale. Faceva parte di una band e chi sa che quella via non possa essere ripercorsa in futuro.

Stranger Things 4 quanto guadagna Joe Keery

Il processo di aumento salariale sul set pare alquanto uniforme, a seconda della rilevanza nella storia ed esperienza precedente. Tra la terza e quarta stagione l’amatissimo Steve Harrington pare abbia fatto un salto da 100mila a 150mila dollari a episodio.

Stranger Things 4 quanto guadagna Sadie Sink

Il suo coinvolgimento è maggiore nella quarta stagione, questo è evidente. Possibile che nella quinta ottenga un aumento ma per il momento pare guadagnare 150mila dollari per episodio, meno dei giovani protagonisti presenti dalla prima ora ma alla pari di Joe, Natalia e Charlie.

Stranger Things 4 quanto guadagna Caleb McLaughlin

Anche nel caso del giovane Lucas il salto del cachet è evidente. Dopo le prime due stagioni ha ottenuto, come gli altri, un aumento fino a quota 250mila dollari. Nella quarta, che lo vede alquanto coinvolto ma non eccessivamente, potrebbe essere rimasto su questa cifra, così come Gaten Matarazzo.

Stranger Things 4 quanto guadagna Noah Schnapp

Il pubblico lo apprezza ma in questa quarta stagione si vede poco o nulla. Il suo coinvolgimento è minimo e per questo pare possa essere rimasto su una quota precedente, ovvero i 250mila dollari ottenuto dal rinnovo nella terza stagione.