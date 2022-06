Sweet Tooth 2 fine riprese: quando esce la serie Netflix

- Advertisement -

Completate le riprese di Sweet Tooth 2 in Nuova Zelanda. Durante la Geeked Week è stato svelato come lo show sia in post-produzione.

Quando esce Sweet Tooth 2? Questa è la domanda che i fan della serie Netflix si pongono da molti mesi. Sappiamo finalmente che le riprese sono terminate. Ciò vuol dire lasciare spazio alla post-produzione e attendere l’uscita su Netflix. Non manca poi molto.

Sweet Tooth 2 quando esce

Non vi è ancora un teaser trailer per Sweet Tooth 2. Le riprese in Nuova Zelanda sono appena terminate. È questo il grande annuncio lanciato durante la Geeked Week di Netflix. Un video dal set ci ha fatto rivedere gli amatissimi protagonisti, dando uno sguardo anche a un impegnatissimo Robert Downey Jr. che, per i meno informati, è tra i produttori dello show insieme con sua moglie Susan. La prima stagione dell’adattamento dell’omonimo fumetto ha avuto un grande successo. Vi sono non poche differenze con il comic, com’è giusto che sia, e il cliffhanger dell’ultima puntata della prima stagione ha lasciato tutti con una gran voglia di tornare in questo mondo.

Il cast ha spiegato come stavolta la posta in palio sia più alta. Dopo aver gettato le basi nella prima stagione, ora ci si può lanciare pienamente in questa storia. Da attendersi grandi battaglie, emozioni incredibili e sorprese a ogni svolta, anche amare. Per il momento non è stata svelata una data d’uscita ufficiale per Sweet Tooth 2. Con le riprese completate, però, è facile pensare come i nuovi episodi possano fare il proprio esordio su Netflix negli ultimi mesi del 2022. Sarà uno dei regali di Natale della piattaforma.