Tenebre e ossa 2 quando esce la serie Netflix: riprese finite

Tenebre e ossa 2 è una delle serie TV Netflix più attese in assoluto. Riprese finite per la seconda stagione dell’adattamento della saga di Leigh Bardugo.

Un po’ Tenebre e ossa, ovvero la Trilogia Grisha, un po’ Sei di corvi, amatissima duologia. La prima stagione dello show ha ampiamente spiegato come non saranno seguite le linee narrative del romanzo incentrato sulle avventure di Alina. Due show in uno, si potrebbe dire, con Sei di corvi che fa la propria comparsa, per la gioia dei fan. Riprese terminate ed ecco cosa sappiamo sull’uscita in streaming di Tenebre e ossa 2.

Tenebre e ossa 2 quando esce

Durante la Geeked Week di Netflix sono state fornite un po’ di informazioni su Tenebre e Ossa 2. Sappiamo che vi sono nuovi attori aggiunti al cast della serie. Ecco chi sono:

Lewis Tan sarà Tolya Yul-Bataar

Patrick Gibson sarà Nikolai Lantsov

Anna Leong Brophy sarà Tamar Kir-Bataar

Jack Wolfe sarà Wylan Hendricks

Nuove notizie giungono dal Grishaverse, direttamente dal cast protagonista. Le riprese di Tenebre e ossa 2 sono ufficialmente terminate. La seconda stagione entra ufficialmente in fase di post-produzione. Anche se non è possibile divulgare troppe informazioni, ovviamente, gli attori hanno risposto a qualche domanda. Vi proponiamo il video per poter sapere cosa hanno detto.

Quando uscirà Tenebre e ossa 2 su Netflix? Purtroppo non vi è ancora una data ufficiale. Con le riprese terminate, però, è facile pensare, basandosi sulle produzioni precedenti della piattaforma, che i nuovi episodi saranno proposti nella seconda parte del 2022. Non occorrerà attendere il 2023, dunque. Tra ottobre e novembre potremmo apprezzare le nuove avventure tratte dall’opera di Leigh Bardugo.