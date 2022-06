- Advertisement -

Un altro domani è la nuova soap opera spagnola in arrivo su Canale 5: scopriamo quante sono le puntate della serie.

Arriva dalla Spagna una nuova soap opera, pronta ad appassionare i fan di Canale 5. Si tratta di Un altro domani, fiction che va in onda a partire da lunedì 6 giugno alle ore 14:45 su Canale 5. Un altro domani, Dos Vidas è il titolo originale, andrà in onda per tutta quanta l’estate e probabilmente, se la risposta del pubblico dovesse essere positiva, potrebbe prolungarsi anche oltre. La telenovela sarà dunque protagonista dell’estate italiana: scopriamo quante puntate compongono la soap iberica.

Un altro domani: quante puntate sono

La prima grande domanda riguarda ovviamente il numero di puntate che compongono la serie. In totale, la telenovela spagnola nella sua versione nativa si compone di 255 episodi, andati in onda sul canale iberico La 1 dal gennaio 2021 al febbraio 2022. Ogni episodio ha la durata di 50 minuti circa, arrivando a durare, alcune puntate, anche 60-70 minuti.

Per ciò che riguarda la programmazione italiana, verrà mantenuta la durata originale delle puntate, quindi ogni giorno andrà in onda un episodio dalla durata di circa 50 minuti, con l’appuntamento dunque previsto dalle ore 14:45 fino alle 15:50/16:00. Per tutta l’estate dunque questa sarà la programmazione, poi il destino della serie con tutta probabilità dipenderà dagli ascolti: se saranno buoni, Un altro domani potrebbe andare in onda anche in autunno e a quel punto gli episodi potrebbero essere spezzati per ragioni di programmazione e palinsesto, come spesso è avvenuto con altre telenovelas.

Per il momento, comunque, ogni giorno verrà trasmesso un episodio da cinquanta minuti ed è chiaro che tutta l’estate non coprirà i 255 episodi che compongono la telenovela. Bisognerà capire se Mediaset deciderà di spezzare in diverse stagioni la fiction o se proseguirà la programmazione. Un altro domani comunque si conclude con la fine della prima stagione, in Spagna è terminata nel febbraio 2022 a causa dei bassi ascolti, ma la fiction ha avuto ottima risonanza all’estero e ora è pronta anche all’esame della televisione italiana.

Un altro domani: trama e cast

Ora che conosciamo i dettagli della programmazione, andiamo a scoprire velocemente la trama e il cast della soap. Come si evince bene dal titolo originale, vengono narrate due vite (per l’appunto, Dos Vidas), cioè quelle di Julia e Carmen, che sono nonna e nipote. Le storie vengono narrate su due linee temporali diverse, Julia nella Spagna dei giorni nostri e Carmen nella Guinea degli anni ’50, e nel corso delle vicende verranno portate a galla diverse verità sulla famiglia e si definirà il presente di Julia.

Nel cast troviamo le due attrici principali Laura Ledesma (Julia) e Amparo Pinero (Carmen), famosa quest’ultima soprattutto per aver interpretato il ruolo di Lola nelle ultime due stagioni della serie di Netflix Summertime. Insieme a loro ci sono altri volti noti della televisione italiana come Aida de la Cruz, protagonista de Il Segreto, e Iago Garcia, che abbiamo visto in Una Vita e anche lui ne Il Segreto.