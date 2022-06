1899 teaser trailer della serie Netflix dei creatori di Dark

- Advertisement -

1899 è la nuova serie dei creatori di Dark. Ciò vuol dire mistero a più non posso. Ecco il primo teaser trailer della serie Netflix.

Chi ha amato Dark non può non avere una grande aspettativa per 1899, serie Netflix dei gli stessi creatori, Baran bo Odar e Jantje Friese. Le prime immagini ufficiali sono state mostrate nel teaser trailer svelato durante la prima giornata della Geeked Week.

1899 trama

Le immagini del teaser trailer 1899, nuova serie dei creatori di Dark, mostrano come i fan dei due ideatori possano dormire sogni tranquilli. Nuovi misteri incredibili e intricati sono pronti a fare il proprio esordio sul piccolo schermo.

Vediamo come la storia ruoterà intorno a un gruppo di migranti, che partono da Londra per lasciarsi alle spalle l’Europa e dare inizio a una nuova vita a New York. Il tragitto sarà però tutt’altro che sereno. Quest’esperienza cambierà le loro vite, o forse vi porrà fine. Il gruppo si imbatte infatti in un’altra nave, ormai alla deriva. Ciò che vedranno a bordo cambierà le sorti del loro viaggio della speranza, dando inizio. Un incubo a occhi aperti.

Un messaggio importante, quello di 1899, che prova a parlare dell’Europa odierna, pur ambientato la scena in un lontano passato. Lo show è europeo, hanno spiegato i due ideatori, e il cast è misto. Ciò vuol dire che gli attori provengono da svariati territori. Al centro della vicenda vi è la questione di ciò che unisce tutti noi, come popolo. Al tempo stesso, però, la paura può scatenare delle incredibili divisioni.

1899 teaser trailer

1899 quando esce

Non è stata fornita una data d’uscita ufficiale per 1899, purtroppo. Arriverà prossimamente su Netflix, stando a quanto svelato dal teaser trailer. Tutto lascia pensare, però, come gli episodi della prima stagione possano arrivare nel corso del prossimo inverno.