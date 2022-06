All of us are dead 2: quando esce la seconda stagione su Netflix

- Advertisement -

Nel corso del primo giorno della Geeked Week Netflix ha annunciato un atteso rinnovo di stagione. Ci sarà All of us are dead 2.

È evidente come Netflix stia puntando sempre più sulle produzioni orientali. Un panorama di narrazioni distanti da quelle europee e statunitensi, che mirano ad ampliare la visione del pubblico. All of us are dead 2 si farà. Ecco quando potrebbe uscire in streaming.

All of us are dead 2 si farà, o per dirla all’italiana Non siamo più vivi 2. Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di rivedere i protagonisti dello show coreano, o almeno chi è rimasto in vita dopo l’attacco zombie consumatosi. Un breve teaser trailer ha annunciato i nuovi episodi, che andranno a offrire una risposta alle domande ancora pendenti. La serie sarà ancora ambientata principalmente a scuola? È lì che la pandemia ha avuto inizio, trasformando quasi tutti in zombie. Le scorte finiranno, così come le altre risorse. Come sfuggire a morte certa?

Un annuncio importante, che giunge in contemporanea con le prime immagini di Alice in Bordeland 2. In attesa di Squid Game 2, il panorama orientale di Netflix continua ad ampliarsi e questo è soltanto un bene per la varietà narrativa della piattaforma.

IS LEE CHEONG-SAN ALIVE? Good thing All Of Us Are Dead is renewed for a second season so we can find out. #GeekedWeek pic.twitter.com/uRQVQmktxj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Non abbiamo una data ufficiale per l’uscita in streaming su Netflix di All of us are dead 2. Voci di corridoio però sottolineano come i fan debbano avere pazienza fino al 2023. È possibile che si vada a confermare lo stesso periodo del lancio della prima stagione, dunque occhi puntati su aprile 2023.