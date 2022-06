Barbarians 2 quando esce: teaser trailer della serie Netflix

- Advertisement -

Netflix ha annunciato Barbarians 2. La seconda stagione si farà ed ecco il primo teaser trailer e quando uscirà in streaming.

Ottime notizie per i fan della serie ambientata al tempo dell’Impero Romano. Barbarians 2 si farà ed è stato pubblicato anche il primo teaser trailer che offrire uno sguardo in anteprima sui nuovi episodi della seconda stagione. Ecco quando uscirà.

Barbarians 2 quando esce

Quando esce Barbarians 2? Netflix non ha fornito una data ufficiale ma ha rassicurato i fan. I nuovi episodi della seconda stagione faranno il loro esordio in streaming nel corso dell’autunno 2022. L’attesa non è così lunga e la serie sarà uno dei regali della piattaforma ai propri utenti per il post estate di quest’anno.

Barbarians 2 teaser trailer

Barbarians 2 trama anticipazioni

Barbarians si svolge durante l’occupazione romana della Magna Germania nel 9 d.C., quando le tribù germaniche si unirono per fermare l’avanzata dell’Impero. Per quanto la collocazione storica sia reale, il racconto è in gran parte fittizio. Una vicenda incredibilmente avvincente che conduce alla leggendaria Battaglia della Foresta di Teutoburgo, che cambia il corso della storia.

Cosa sappiamo sulla trama di Barbarians 2? Chi ha studiato le vicende storiche dell’Impero Romano con attenzione sa dell’importanza della Battaglia della Foresta di Teutoburgo. Ha avuto un impatto devastante sulla gestione della conquista romana. L’atroce sconfitta dei romani portò a una guerra durata sette anni. I fan ora attendono di vedere un altro scontro storico, la battaglia di Idistaviso. Da scoprire inoltre le conseguenze della proposta anti-romana di Varus a Maroboduss.