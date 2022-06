Day Shift: trailer del nuovo film sui vampiri con Jamie Foxx

- Advertisement -

Jamie Foxx protagonista di un film sui vampiri vietato ai minori di 17 anni. Il titolo è Day Shift e uscirà su Netflix.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Day Shift, nuovo film con Jamie Foxx, che torna su Netflix con una pellicola che promette spettacolo. Sarà vietata ai minori di 17 anni, il che fa capire come lo splatter sarà di casa. Durante la seconda giornata della Geeked Week è stato presentato un video backstage tutto da godere.

Day Shift trama e cast

A presentare il film Day Shift su Netflix ci pensa proprio Jamie Foxx, intervenuto un video registrato durante la Geeked Week per lanciare la pellicola: “Non siete pronti per Day Shift. É qualcosa che non avete mai visto prima”. Parole già sentite per tanti progetti ma quell vietato ai minori di 17 anni fa sperare in un qualcosa di particolarmente stuzzicante.

Dal filmato condiviso vediamo come ci sia spazio per tanta azione, esplosioni e uccisioni. Non è un caso che Chad Stahelski di John Wick figuri tra i produttori esecutivi del progetto. Jamie Foxx interpreta un padre impegnatissimo sul lavoro per riuscire a garantire a sua figlia tutto quello che possa desiderare. Lei rappresenta tutto il suo mondo. Il suo lavoro da addetto alle pulizie è però soltanto una copertura. La verità è ben altra. Si guadagna da vivere cacciando e uccidendo vampiri. È membro di un’organizzazione internazionale di cacciatori e anche incredibilmente abile. Tutto ciò però lo mette in pericolo e potrebbe mettere a rischio anche la sua piccola.

Guardando al cast, insieme a Jamie Foxx vi sono i seguenti attori e attrici:

Dave Franco

Karla Souza

Meagan Good

Natasha Liu Bordizzo

Oliver Masucci

Snoop Dogg

Steve Howey

Scott Adkins

Zion Broadnax

Day Shift trailer backstage

from the creative team behind JOHN WICK, get your first look at the new action-packed vampire film DAY SHIFT starring Jamie Foxx #GeekedWeek pic.twitter.com/AsGzvZBSa1 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

Day Shift quando esce

Non c’è da attendere molto per poter vedere Day Shift su Netflix. La piattaforma streaming ha fornito una data d’uscita ufficiale. Quando potremo vedere il nuovo film di Jamie Foxx, quindi? Collegatevi al vostro account Netflix il prossimo 12 agosto. Appuntamento fissato come sempre per le 9.00 del mattino.