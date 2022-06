Fate – The Winx Saga 2: teaser trailer della serie Netflix

- Advertisement -

Primo sguardo a Fate – The Winx Saga 2, che arriverà su Netflix in streaming, proponendo l’entrata in scena di Flora, presentata ufficialmente ai fan.

Chi ha amato Winx da giovane e non solo non potrà non attendere con grande ansia Fate – The Winx Saga 2. Nel teaser trailer proposto della nuova stagione vediamo Eliot Salt incontrare un personaggio inatteso, Flora, interpretato da Paulina Chavez.

Fate – The Winx Saga 2

La serie live-action delle Winx è stata da tempo confermata su Netflix, che ha deciso di puntare fortemente sullo show tratto dal famoso cartone animato creato dall’italiano Iginio Straffi. La presenza di Flora ha già scatenato i fan sul web. Era molto attesa e con lei avremo una new entry nel cast, Paulina Chavez, nota per L’universo in espansione di Ashley Garcia.

Fate – The Winx Saga 2 quanti episodi

Abbiamo un po’ di informazioni in merito a Winx 2. Netflix ha infatti annunciato come la seconda stagione sarà composta da otto episodi, della durata di 1 ora ciascuno. Nel cast faranno ritorno Abigal Cowen nei panni di Bloom, Hannah van der Westhuysen in quelli di Stella, Precious Mustapha come Aisha, Eliot Salt come Terra ed Elisha Applebaum come Musa. Abbiamo sottolineato come Paulian Chavez sarà la new entry più importante, interpretando Flora. Spazio poi anche a Brandon Grace, ovvero Grey, ed Eanna Hardwicke nel ruolo di Sebastian.

Winx 2 teaser trailer

Fate – The Winx Saga 2 quando esce

Non è stata fornita una data d’uscita ufficiale ma Netflix ha confermato come Winx 2 arriverà in streaming nel 2022, precisamente il prossimo autunno. Non occorrerà far altro che superare l’estate, che è ricca di uscite interessanti stando ai calendari delle principali piattaforme, per poi ritrovare le amatissime eroine.