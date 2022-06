Gasolina Anna testo e significato canzone

- Advertisement -

Anna torna con un nuovo singolo dal titolo Gasolina, che campiona il brano di una famosa serie tv: scopriamone il testo e il significato.

In attesa dell’uscita del suo primo EP, Anna ha pubblicato il nuovo singolo Gasolina, che segue il featuring con Lazza in Tre di cuori. La canzone ha conquistato soprattutto per il suo ritornello, campionato da un celebre brano tratto dalla serie tv Il mondo di Patty, particolarmente in voga nei primi anni 2000. La canzone in questione è Las Divinas, cantata da Brenda Asnicar, la famosa Antonella della serie. Un tuffo nel passato per molti dunque e un grande successo per Anna: andiamo a scoprire il testo e il significato di Gasolina.

Gasolina: il significato della canzone di Anna

Con l’estate che si avvicina si fanno strada le canzoni dal ritmo frenetico e travolgente e Gasolina si ascrive a questo filone di hit pronte a dominare l’estate che verrà. Un brano con un ritmo coinvolgente, complice anche il riferimento a Il Mondo di Patty di cui si parlava, e che mette al centro la festa, il ballare in spiaggia, il divertimento.

Gasolina: il testo della canzone di Anna

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Oh chico

ricordi stavamo fuori all’uscita

ci bastava una vodka calda e liscia

dimenticati una brutta notizia

Ok la situa inizia, Ibiza

Pa, pa, pa, pa ra

arriva la briga (la briga, la briga)

tu finire in galera

fidati di nessuno (di nessuno, di nessuno)

che la gente ti giuro (te lo giuro, te lo giuro)

Tradire me per un euro in più

io rispondo alle mie regole

se dopo lei mischia il Malibù

cosa mi potrà succedere

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

oh baby, baby mi cerca

ma lo sa che non mi trova

gli ho detto se stai con lei

perché ne vuoi una nuova

non ho più risposto

stavo atterrando a Roma

faccio avanti e indietro

da Milano a Barcellona

Dame mas gasolina baby

sarò sul palco live

non avevo una lira baby

e adesso cantano ai live

e non me ne frega nada más

la mia cerchia non la passi più

odio tutti quelli come te

che non mostrano mai gratidu

siamo entrati nel club (ahora, ahora)

portami della Schweppes.

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad

Ballano fino a mattina

sabbia brucia come la cartina

sto fumando gasolina,

gasolina de verdad.