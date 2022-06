Isola dei famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 6 giugno nomination

- Advertisement -

Ieri sera nella ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 chi è uscito da Playa Sgamada. L’eliminato definitivo e nomination pericolose

L’eliminato di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022 ha lasciato tutti di stucco. Nessuno si aspettava che è uscita dal reality una grande protagonista e infatti le polemiche non sono mancate sia tra i naufraghi sia sui social. La ventiduesima puntata è iniziata con il solito scontro tra fazioni.

Lory del Santo e Nick dei Cugini di Campagna sono stati attaccati da Edoardo e Nicolas perché accusati di mettere zizzania e di giocare d’astuzia. L’attrice è stata definita falsa mentre il cantante di Anima mia uno che parla alle spalle e non in faccia per andare avanti nel gioco.

Come sempre non si è cavato un ragno dal buco perché ci sono state in Honduras accuse reciproche tra i naufraghi e spetta ai telespettatori farsi un’idea su chi scegliere. Subito dopo è stato il momento dell’annuncio di Ilary Blasi su chi è stato eliminato.

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 6 giugno

Dall’ Isola dei Famosi 2022 ieri sera è uscita Lory del Santo contro Estefania Bernal con le seguenti percentuali: 37% e 63%. Tutti sono rimasti di stucco sia i naufraghi che in studio perché non si aspettavano che la modella argentina fosse così apprezzata dal pubblico. Tornando al riassunto di cosa è successo all’Isola grande spazio è stato dato alla prove. Sono entrate alla ventiduesima puntata del reality le piratesse Soleil e Vera Gemma.

La Sorge ha vinto la prova dell’uomo vitruviano contro Luca Daffré e ha salvato il suo team. Al televoto ultimo nelle catena di salvataggio è andato così Gennaro. Dopo un siparietto comico tra Alessandro Iannoni e sua madre Carmen di Pietro arrabbiata per un video del figlio che faceva in Italia la bella vita mentre lei e in Honduras si è tornato ieri sera a gareggiare. All’isola dei famosi 2022 è tornata la prova ricompensa per le patatine vinta sempre dalla squadra di Soleil. Per palati forti è stata poi la volta della prova di coraggio.

Vera Gemma e Gennaro contro Maria Laura ed Edoardo Tavassi hanno dovuto mangiare del cibo tipico del posto ritenuto disgustoso per chi non è dell’Honduras: cavallette, vermi, zampe di gallina, testicoli di toro e una bevanda dal cuore di vacca. Parte la catena di salvataggio tra i naufraghi perdenti e al televoto diretto ieri sera va Maria Laura De Vitis scartata da Edoardo Tavassi che le ha preferito Estefania non senza ferire la vincitrice de la Pupa e il Secchione. Inoltre nel riassunto su ciò che accaduto va segnalato un fuorionda che ha visto Nick avvicinarsi aggressivamente a Nicolas Vaporidis, stando almeno a quanto riferito dagli altri naufraghi.

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination 6 giugno

Alla ventiduesima puntata dell’Isola il leader è Luca Daffrè che ha vinto contro Mercedesz, Nicolas e Estefania. Finalmente si è passati a Playa Sgamadissima con l’approdo di Lory Del Santo che ha perso al televoto flash nella sfida con Pamela Petrarolo, naufraga rimasta sola sull’isola, con percentuali bulgare: 76% e 24%.

Nicolas è il primo a fare la sua nomination e sceglie Nick perché ha cambiato il suo comportamento diventando aggressivo. Anche Carmen fa il nome di Nick per lo stesso motivo dato da Nicolas. Il cantante dei Cugini dei Campagna non ricambia la nomination e sceglie a sorpresa Estefania votata anche da Marco Cucolo e Gennaro perché cambia sempre bandiera.

Mercedsz torna a nominare Nick per il suo comportamento così come Maria Laura e Estefania ed Edoardo. Ricapitolando nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi del 6 giugno chi è in nomination sono: Gennaro, Maria Laura, Nick ed Estefania nominata dal leader Luca Daffrè. Le piratesse Soleil e Vera Gemma ieri sera sono già uscite dal reality, per loro solo l’ospitata di per una puntata.