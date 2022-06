Isola dei Famosi 2022: “te meno” minacce fuorionda e rissa sfiorata

- Advertisement -

All’Isola dei Famosi 2022 un clamoroso fuorionda è stato svelato dai naufraghi: Nick e Nicolas hanno sfiorato la rissa “Te meno”

A tre settimane dalla finale dell’Isola dei Famosi 2022 è il momento di sfoderare qualsiasi strategia per cercare di arrivare alla vittoria. Questa è l’accusa del gruppo di Nicolas Vaporidis ha fatto a Nick dei Cugini di Campagna. Dopo numerosi screzi durante la settimana a causa di danni a costruzioni e divisioni di cibo, l’attore e il cantante sono arrivati ai ferri corti. Una rottura inaspettata considerato che Nick era parte integrante del gruppo e aveva stretto sia con Nicolas che con Edoardo e Carmen. Il confronto è sfociato in un tentativo di rissa fuorionda e con delle parole di fuoco che sono volate stando almeno a quanto detto da alcuni naufraghi.

La ventiduesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è iniziata proprio con lo scontro tra Nicolas e il suo gruppo contro Nick e Lory accusati di essere falsi e di comportamento scorretto. In particolare l’attore e Edoardo Tavassi sono rimasti delusi dal cantante dei Cugini di Campagna che per tutto il suo percorso non si era mai schierato apertamente. I due amici naufraghi sospettano che Nick abbia repentinamente cambiato il suo atteggiamento perché vicino alla possibilità di conquistare la finale.

Dopo uno scambio di battute in diretta, è però avvenuto un episodio che ha lasciato a bocca aperta il pubblico dei social e tutti i presenti in studio. Durante le nomination infatti tutti i naufraghi che hanno nominato Nick hanno raccontato di un faccia a faccia tra il cantante e Nicolas Vaporidis. Oltre ad aver rifiutato un gesto di distensione da parte di Carmen, pronta a dargli la mano, Nick avrebbe minacciato l’attore di Notte prima degli esami. A spiegare nel dettaglio l’episodio è stato Edoardo Tavassi che dopo aver nominato Nick ha raccontato del faccia a faccia.

Il fratello di Guendalina ha rivelato che il cantante ha avuto un faccia a faccia con Nicolas e ha pronunciato la frase incriminata “Guarda che io te meno”. Un atteggiamento ritenuto assurdo da parte di Edoardo e da tutti gli altri naufraghi che hanno nominato Nick. Un fuorionda che ha ulteriormente acceso gli anima in Palapa e che potrebbe portare a conseguenze nei prossimi giorni.