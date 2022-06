Isola dei famosi 2022 scopofobia di Ilary la posizione di Cicciolina

- Advertisement -

Ieri sera all’Isola dei famosi 2022 Ilary Blasi cita la scopofobia e Cicciolina replica sul significato della parola

Ieri sera alla ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 c’è stato tempo anche per una parentesi non volutamente piccante. Ilary Blasi con il termine scopofobia ha commentato il look in studio di Cicciolina e il suo avvocato come sempre appariscente. Ilona Staller era in total pink con una vistosa coroncina sulla testa, Luca Di Carlo indossava un completo bianco di paillettes con una shirt stampata e raffigurante un emoticon. La conduttrice del reality li ha definiti Barbie e Ken per poi fare una battuta “di certo entrambi non soffrite di scopofobia”.

Vista la faccia esterrefatta di Ilona e l’ironia di Nicola Savino Ilary ridendo ha detto se non conoscete il significato di questa particolare fobia cercatelo su Google. La Scopofobia è la paura di stare al centro dell’attenzione come ha poi svelato la stessa Blasi. Patologia che di certo non si addice agli appariscenti Staller e suo avvocato. Cicciolina ha replicato però non negando di aver pensato ad altro quando ha sentito Ilary pronunciare ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 la parola scopofobia.

L’attrice per adulti pensava fosse qualcosa legato alle notti d’amore, alla sfera intima piuttosto che la paura di apparire. In studio sono scoppiati tutti a ridere per questa incomprensione generata involontariamente da una battuta della conduttrice del reality in onda su Canale 5.