Resident Evil trailer della serie live-action Netflix: quando esce

- Advertisement -

La serie Netflix live-action di Resident Evil si mostra in un nuovo trailer che fa impazzire I fan del franchise. In molti attendono con ansia l’uscita in streaming.

Quando esce Resident Evil? Ecco la data ufficiale della serie live-action horror di Netflix. Lo show, basato sulla famosa saga videoludica della Capcom, si appresta a fare il proprio esordio. Nel trailer diffuso durante la prima giornata della Geeked Week possiamo avere una ricca antepriam di ciò che ci attende.

Resident Evil serie Netflix

Resident Evil, nuova serie live-action Netflix, è ambientata in due line temporali. La prima è nel 2022 e vede le sorelle Jade e Billie Wesker trasferirsi a New Raccoon City. Sono molto giovani e si ritrovano in questo luogo nuovo a causa del lavoro del padre. Tutto inizia daccapo per loro. Tutto sembra idilliaco ma Jade si rende conto che questa città futuristica nasconde qualcosa. Inizia così a intuire come il padre, il virologo Albert Wesker, nasconda un gravoso segreto, così come la società per la quale lavora, la Umbrella Corporation.

L’altra linea temporale ci catapulta nel 2036. Ne è passato di tempo da quei primi passi a New Raccoon City e ora l’intero territorio ha ben altro aspetto. La diffusione di un terribile virus sviluppato in laboratorio ha tramutato le persone in zombie. Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo infestato da creature terrificanti. Sullo sfondo di questa carneficina, la protagonista è tormentata dal proprio passato e da ciò che è accaduto a sua sorella Billie.

Resident Evil trailer

Resident Evil quando esce la serie Netflix

La serie live-action Resident Evil uscirà su Netflix il 14 luglio. Ecco la data da segnare sul calendario per tutti i fan del franchise videoludico della Capcom. Come di consueto, la piattaforma lancerà i nuovi episodi a partire dalle ore 9 del giorno indicato. La serie sarà subito disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Sappiamo inoltre che tutte le puntate saranno in streaming al day one.