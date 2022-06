- Advertisement -

Red Hot Chili Peppers: scopriamo la scaletta dei concerti della band, che col proprio tour arriverà anche in Italia.

Con un anno di ritardo, sono pronti a tornare in Italia i Red Hot Chili Peppers, che nel 2022 sono protagonisti di una serie di concerti in giro per l’Europa. Si parte da Barcellona martedì 7 giugno, per continuare in diverse città europee tra cui anche Firenze. Sabato 18 giugno infatti la band si esibirà al Firenze Rocks, per una data sold out e attesissima. Andiamo a scoprire dunque la possibile scaletta del concerto dei Red Hot Chili Peppers per questo tour europeo.

Red Hot Chili Peppers tour 2022: la scaletta

Col tour che deve ancora avere inizio, non è ancora stata comunicata la scaletta ufficiale degli show. Delle indicazioni arriveranno sicuramente dal primo concerto della band, che si terrà all’Estadi Olimpic di Barcellona martedì 7 giugno. C’è attesa dunque per scoprire quali sono le canzoni che animeranno i concerti di questo tour estivo in giro per l’Europa dei Red Hot e che i fan potranno ascoltare a Firenze.

Nei concerti svolti nel 2019, prima della pandemia, la band ha portato sul palco alcuni dei più grandi successi della loro carriera alternati a diverse cover realizzate nei vari concerti. Ecco quella che è stata la scaletta del 2019, che potrebbe fornire qualche indizio su quella del 2022:

Can’t Stop

The Zephyr Song

Dark Necessities

Purple Stain

Don’t Forget Me

Suck My Kiss

Soul to Squeeze

By the Way

Purple Rain

All Along The Watchtower

In attesa dunque di scoprire qualcosa in più con l’inizio del tour, vediamo tutte le date del tour europeo dei Red Hot Chili Peppers:

7 GIUGNO – Barcellona, Spagna

10 GIUGNO – Nijmegen, Olanda

12 GIUGNO – Bratislava, Slovacchia

15 GIUGNO – Budapers, Ungheria

18 GIUGNO – Firenze, Italia

22 GIUGNO – Manchester, Regno Unito

25 e 26 GIUGNO Londra, Regno Unito

29 GIUGNO – Dublino, Irlanda

1 LUGLIO – Glasgow, Regno Unito

3 LUGLIO – Leuven, Belgio

5 LUGLIO – Colonia, Germania

8 e 9 LUGLIO – Parigi, Francia

12 LUGLIO – Amburgo – Germania