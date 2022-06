Soleil Sorge il costume hot che puoi indossare anche tu: scopri qual è

- Advertisement -

Soleil Sorge è stata grande protagonista all’Isola dei famosi con i suoi bikini: scopriamo qual è il costume e come poterlo acquistare.

La grande protagonista dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi è stata senza dubbio Soleil Sorge, che si è messa in mostra durante la prova dell’uomo vitruviano. Qui Soleil Sorge ha sfoggiato il proprio bikini da urlo, dando vita a uno show che ha letteralmente fatto girare la testa a Edoardo e Nicolas. L’esperienza all’Isola dei famosi, breve ma decisamente intensa, ha permesso a Soleil però anche di rendersi protagonista di un’operazione di marketing personale. Il costume indossato durante la prova infatti dovrebbe far parte della sua linea di costumi e accessori per l’estate, dal nome State of Soleil: scopriamo tutto sulla collezione.

State of Soleil: la collezione di Soleil Sorge

Sul proprio profilo Instagram la protagonista dell’Isola dei famosi ha annunciato l’uscita della sua collezione di accessori per il mare qualche settimana fa, un lavoro realizzato in collaborazione con Island Coco Bikini. La collezione prende il nome di State of Soleil e tramite il profilo Instagram, sia della linea che di Soleil stessa, è possibile approdare alla pagina che racchiude l’intera collezione, che oltre ai bikini conta anche altri accessori per la spiaggia come i pareo o le bandane.

Insomma, lo spettacolo allestito da Soleil sull’Isola mette sicuramente in risalto la sua collezione di costumi e questa mossa non è stata gradita da molti fan, che hanno attaccato la showgirl accusandola di aver sfruttato il programma solo per farsi pubblicità. Soleil Sorge ha letteralmente spaccato in due l’opinione pubblica, tra cui condanna il suo gesto e chi invece non è stato infastidito dalla pubblicità occulta di Soleil, ma ha espresso la propria gioia nel rivedere la showgirl in televisione. Dal canto suo sicuramente Soleil Sorge ha raggiunto il suo obiettivo: far parlare di sé e dei propri costumi.