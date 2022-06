The Sandman quando esce su Netflix: teaser trailer

- Advertisement -

Nuovo teaser trailer di The Sandman per Netlflix durante la Geeked Week, che annuncia finalmente la data d’uscita della serie.

La graphic novel di Neil Gaiman adattata in una serie TV, così come svelato da tempo. The Sandman arriva su Netflix in streaming e durante la prima giornata della Geeked Week è stato anche svelato quando.

The Sandman quando esce

Chiunque voglia vedere gli episodi di The Sandman, tra le serie più attese del 2022, non dovrà far altro che accedere al proprio account Netflix. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi, da smartphone a tablet, da computer a console fino a Smart TV. Quando esce The Sandman? La data d’uscita è fissata per il 5 agosto.

The Sandman teaser trailer

The Sandman trama e cast

Provando a riassumere in breve la trama, in attesa di una sinossi della prima stagione di The Sandman che possa far comprendere eventuali differenze dal fumetto, questa è la storia di Morfeo. È lui il protagonista delle vicende del fumetto e lo stesso sarà nella serie Netflix. Si tratta del re dei sogni, che proverà a rimediare agli errori cosmici e umani che ha compiuto durante la propria esistenza. Nel farlo si ritroverà a confrontarsi con la propria incredibile famiglia e altre creature che si pongono al di là della nostra comprensione.

Guardando al cast, il protagonista Morfeo è interpretato da Tom Sturridge. A completare il novero di attori e attrici vi sono i seguenti nomi:

Vivienne Acheampong (Lucienne)

Boyd Holbrook (Corinzio)

Charles Dance (Roderick Burgess)

Asim Chaudry (Abele)

Sanjeev Bhaskar (Caino)

Jenna Coleman (Johanna Constantine)

David Thewlis (John Dee)

Patton Oswalt (Matthew il corvo)

Stephen Fry (Gilbert)

Kirby Howell-Baptiste (Morte)

Mason Alexander Park (Desiderio)

Donna Preston (Disperazione)

Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps)

Joely Richardson (Ethel Cripps)

Kyo Ra (Rose Walker)

Razane Jammal (Lyta Hall)

Sandra James Young (Unity Kincaid)