The School for Good and Evil trailer del film Netflix: quando esce

Netflix ha svelato il primo teaser trailer di The School for Good and Evil, svelando anche quando il film uscirà in streaming.

The School for Good and Evil è un film Netflix tratto dai romanzi di Soman Chainani. Uno young adult fantasy che si mostra nel primo trailer ufficiale, dopo la pubblicazione del poster nella prima giornata della Geeked Week. Una storia che i fan dei libri attendevano da tempo di veder portata sul piccolo schermo. Cast a dir poco convincente, considerando anche la presenza di due stelle come Charlize Theron e Kerry Washington.

The School for Good and Evil trama e cast

La sinossi dei romanzi della serie di Soman Chainani spiega come da duecento anni si verificano dei misteriosi e inspiegabili rapimenti. Spariscono sempre due giovanissimi, che si tratti di due maschi, due femmine o uno per sesso. Inizialmente si pensava la scelta fosse casuale ma poi ci si è resi conto di uno schema di fondo. Uno dei due era sempre buonissimo e di bell’aspetto. Il bambino perfetto, si potrebbe dire. L’altro, invece, una sorta di outcast fin dalla nascita, sgraziato e bizzarro.

Strappati alle braccia dei propri genitori, vengono condotti lontano verso una nuova vita. Conosciamo così Sophie e Agatha, due migliori amiche che stanno per scoprire dove finiscono tutti i ragazzi sperduti. Per loro si aprono le porte dell’Accademia del Bene e del Male. Qui i ragazzi ordinari vengono addestrati per diventare eroi e cattivi delle fiabe.

Qualcosa però non andrà secondo i piani, stando almeno a quanto credono le due ragazze. Sophie è l’esatto prototipo della studentessa dell’Accademia del Bene, ma finisce in quella del Male. Il destino contrario spetta invece ad Agatha. Sarà stato realmente un errore?

Sophie è interpretata da Sophia Anne Caruso, mentre Agatha ha il volto di Sofia Wylie. Come detto, il cast è alquanto ricco. Charlize Theron è Lady Lesso, mentre Kerry Washington è la professoressa Dovey. Michelle Yeoh è la professoressa Anemone, mentre Laurence Fishburne è il Maestro di Scuola. Spazio anche al premio Oscar Ben Kingsley, così come al giovane Kit Young, che gli utenti Netflix ben conoscono per Tenebre e ossa.

The School for Good and Evil intervista alle protagoniste

Sofia Wylie ha così parlato del suo personaggio: “Agatha è molto scontrosa ed è cresciuta in un villaggio dove è stata classificata come una strega. Vive sola con sua madre ma, nonostante tutto ciò, è riuscita a mantenere un cuore d’oro. La persona cui tiene di più al mondo è la sua migliore amica, con la quale può davvero aprirsi”.

Ecco invece le parole di Sophia Anne Caruso, interprete di Sophie: “Si tratta di una storia d’amicizia, ma soprattutto di un viaggio alla scoperta di sé. È necessario conoscere entrambi i lati di sé, non soltanto il migliore, anche quello ‘cattivo'”.

#GeekedWeek day 2 is HERE with the latest news and more around upcoming Netflix Films INCLUDING The Gray Man, The School for Good and Evil, The Sea Beast, Spiderhead, and more. So much to get Geeked about. ✨ https://t.co/99f1mRWsyt — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

The School for Good and Evil teaser trailer

welcome to THE SCHOOL FOR GOOD AND EVIL, where every great fairytale begins. coming to Netflix this September #GeekedWeek pic.twitter.com/X3jrrp6XGE — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2022

The School for Good and Evil quando esce

Non abbiamo una data ufficiale per The School for Good and Evil ma al termine del teaser trailer del film, Netflix ha annunciato come la pellicola arriverà in streaming in autunno. In studio, durante la Geeked Week, è stato poi svelato come si dovrà attendere fino a settembre 2022 per poterlo apprezzare.