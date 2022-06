The Sea Beast: trailer del film animato Netflix: quando esce

- Advertisement -

The Sea Beast è un film animato Netflix con Karl Urban tra i doppiatori. Ecco il nuovo trailer e la data d’uscita della commedia avventurosa.

Scopriamo tutto quello che sappiamo su The Sea Beast, film animato d’avventura in arrivo in streaming su Netflix. Karl Urban è tra i doppiatori e lo ha presentato durante la seconda giornata della Geeked Week.

The Sea Beast trailer

The Sea Beast quando esce

Chiunque voglia godersi questa avvincente commedia d’avventura animata dovrà connettersi al proprio account Netflix l’8 luglio. Come sempre, la piattaforma proporrà ai propri utenti questa pellicola a partire dalle ore 9.00 del giorno indicato.

The Sea Beast trama e cast

Diretto da Christopher John Williams, noto per film come Mulan, Le follie dell’Imperatore, Koda, fratello orso, Zootropolis e Oceania. The Sea Beast racconta la storia di un leggendario cacciatore di mostri. La sua vita viene stravolta dall’incontro con una giovane ragazza che si imbarca clandestinamente sulla sua barca. Farà di tutto pur di proteggerla, dopo aver tentato di tutto per tenerla sulla terraferma. Avrà così inizio una lunga avventura, corredata da mostri di ogni genere, innocui, teneri e terrificanti. Per quanto incredibile, la giovane co-protagonista farà amicizia con la creatura più pericolosa e terrificante di tutte, che forse ha altro da mostrare oltre al suo lato “orribile”.

Guardando al cast, Karl Urban è Jacob Holland, noto cacciatore di mostri, mentre la piccola Maisie Brumble è interpretata da Zaris-Angel Hator. Spazio tra i doppiatori per Jared Harris come il Capitano Crow, così come Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens e Kathy Burke.