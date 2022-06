Vasco Rossi in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Vasco Rossi sbarca a Napoli col suo tour: andiamo a scoprire la scaletta del concerto del Komandante in Campania.

Una leggenda della musica all’interno dello stadio dedicato a una leggenda del calcio. Martedì 7 giugno Vasco Rossi sarà di scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per una nuova data del suo incredibile tour, che dopo lo show a Imola sbarca dunque in Campania in uno degli stadi più importanti d’Italia. Erano sette anni che Vasco non tornava a Napoli e per l’occasione il cantante ha espresso tutto il proprio entusiasmo, sottolineando l’emozioni di cantare nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, persona per cui Vasco ha sempre provato molta stima e rispetto. Sarà quindi una grande occasione per rivedere il Komandante esibirsi a Napoli e l’attesa è ovviamente moltissima, con quasi 50.000 persone pronte ad abbracciare il Blasco. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Vasco a Napoli.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto di Napoli

Previsto dunque martedì 7 giugno il concerto di Vasco Rossi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Previsto il sold out per l’evento, una serata magica in cui Vasco porterà sul palco tantissimi successi del passato e anche canzoni più recenti, per un giusto mix pronto a infiammare il pubblico. Ecco dunque la lista di canzoni che compongono la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Napoli:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara