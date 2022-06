Hustle trama e cast del nuovo film di Adam Sandler

- Advertisement -

Adam Sandler torna su Netflix con una nuova commedia, Hustle, in streaming da mercoledì 8 giugno sulla piattaforma.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Hustle, nuovo film di Adam Sandler, affiancato da Queen Latifah e diretto da Jeremiah Zagar. Ecco la storia che racconta e il cast coinvolto in questo divertente progetto.

Hustle trama

Il protagonista di Hustle è Stanley Sugerman, talent scout professionista, grande esperto di basket. Ne ha visti di giocatori capaci nella sua carriera. Ha dedicato decine d’anni alla scoperta di giovani promesse in questo sport. Di colpo però la sua vita cambia radicalmente, dal momento che viene licenziato.

Ha vissuto per il suo lavoro. A spingerlo era la profonda passione per il gioco e ora non ha idea di cosa fare. Non sembra essere in grado di riprendersi mentalmente da quanto accaduto. Tutto sembra perduto e proprio in questo momento tremendo ecco la mano del destino. C’è ancora una pagina da scrivere per lui. Si ritrova in Spagna, dove conosce Bo Cruz, giocatore dilettante di streetball. Questi è solito andare a giocare e allenarsi in un parco fuori da Madrid. Le loro vite si incroceranno, il che darà vita a esiti inattesi per entrambi.

Hustle cast

Il protagonista, Stanley Sugarman, è interpretato da Adam Sandler. Sua moglie Teresa ha invece il volto di Queen Latifah. Spazio ad altri nomi eccellenti come Robert Duvall e Ben Foster, rispettivamente nei panni di Vince Merrick e di suo padre Rex Merrick. Il giovane talento Bo Cruz ha il volto di Juancho Hernangomez (giocatore professionista deglli Utah Jazz). Spazio poi per Jordan Hull (Alex Sugarman), Silas Gragam (Bo Cruz da giovane), Heidi Gardner (Kat Merrick), Maria Botto (Paola Cruz), Ainhoa Pillet (Lucia Cruz), Anthony Edwards (Kermit Wilts) e Kenny Smith (Leon Rich).