L’ora inchiostro contro piombo quante puntate

L’Ora inchiostro contro piombo: scopriamo quante sono le puntate che comporranno la prima stagione della fiction.

Arriva una nuova attesissima serie su Canale 5. A partire da mercoledì 8 giugno prenderà il via L’Ora inchiostro contro piombo, nuova fiction di casa Mediaset con Claudio Santamaria nel ruolo del direttore del quotidiano palermitano L’Ora Antonio Nicastro. La serie racconta la lotta del quotidiano contro la mafia, un momento cruciale della storia del giornale, un impegno che mostra per la prima volta a livello mediatico i legami tra Palermo e Corleone e l’emergere di una nuova elite mafiosa che segnerà pagine molto nere del nostro paese. In scena sarà messo il grande lavoro dei giornalisti della redazione del quotidiano, che mettono a rischio la propria vita e quella di chi li circonda per fare luce sui crimini della mafia.

Tanta attesa dunque per la nuova fiction di Canale 5: scopriamo quante puntate compongono questa prima stagione di L’Ora inchiostro contro piombo.

L’Ora inchiostro contro piombo: quanti episodi sono

In totale sono dieci gli appuntamenti con L’Ora inchiostro contro piombo, suddivisi in cinque serate. Due puntate ogni mercoledì sera dunque, a partire da mercoledì 8 giugno, fino al finale previsto per il 6 luglio. Tutte le puntate della fiction saranno visibili in diretta televisiva su Canale 5, in prima serata, mentre per quanto riguarda lo streaming è possibile utilizzare l’applicazione di Mediaset Infinity. L’app è disponibile gratuitamente, basta semplicemente registrarsi, e si può scaricare su device mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche sulle smart tv per vedere comodamente sul grande schermo la fiction.

Tutto pronto dunque per l’inizio di una delle serie più attese dell’estate nel palinsesto italiano. Andiamo a scoprire il calendario completo degli appuntamenti con L’Ora inchiostro contro piombo, in onda da mercoledì 8 giugno 2022 su Canale 5:

8 giugno 2022: Episodi 1 e 2

15 giugno 2022: Episodi 3 e 4

22 giugno 2022: Episodi 5 e 6

29 giugno 2022: Episodi 7 e 8

6 luglio 2022: Episodi 9 e 10