Ludovica Perissinotto chi è la fidanzata di Baru: aria di Gf Vip

Ludovica Perissinotto: scopriamo chi è la nuova fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Barù.

C’è un nuovo amore nella vita di Barù. Dopo tutte le voci sulla liaison con Jessica Selassie, nata proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, pare che il gieffino abbia trovato l’amore. Il rapporto con Jessica non si è evoluto in qualcosa in più, sui social ne ha parlato la ragazza, raccontando di come tra lei e Barù ci sia un solido rapporto di amicizia, ma non è scattata quella scintilla che gli avrebbe permesso di fare un passo oltre. I Jerù quindi non sono mai andati oltre l’amicizia e ora, per il nipote di Costantino della Gherardesca, pare esserci una nuova fiamma: scopriamo tutto su Ludovica Perissinotto.

Chi è Ludovica Perissinotto

Sappiamo veramente poco sulla ragazza, il cui nome è uscito fuori solo di recente a causa dell’accostamento con l’ex concorrente del Gf Vip. Sappiamo che Ludovica nella vita fa la modella e che sembra più giovane di Barà, quindi potrebbero esserci diversi anni di differenza tra i due amanti. Nel 2011 Ludovica è stata eletta Miss Abruzzo e grazie a questo successo ha potuto partecipare a Miss Italia, vincendo grazie al programma il titolo di Miss Eleganza. Quest’esperienza pare aver costituito il trampolino di lancio per la sua carriera da modella.

Ora quindi il nome di Ludovica Perissinotto è associato a quello di Barù, ma non è arrivata nessuna conferma ufficiale riguardo una loro relazione. Ludovica è stata presentata come la fidanzata di Barù, ma secondo molti fan il loro rapporto potrebbe essere simile a quello che c’è stato tra Jessica e l’ex gieffino, con le tante voci di una relazione che alla fine non hanno avuto riscontro. Aspettiamo dunque una conferma ufficiale, o magari qualche scatto sui social, per la conferma definitiva che nella vita di Barù ci sia effettivamente un nuovo amore.