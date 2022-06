Scaletta Green Day 2022: finalmente la band in Italia

- Advertisement -

Scopriamo la scaletta dei concerti in Europa dei Green Day, protagonisti anche con un’attesissima data in Italia.

Dopo due anni di attesa, finalmente i Green Day sono pronti a suonare per il pubblico italiano. Quest’estate andranno in scena i due concerti originariamente previsti per l’estate 2020 a Firenze e a Milano. In generale, tutto quanto il tour della band è stato rinviato per ben due volte e finalmente quest’anno ha potuto prendere il via, riportando i Green Day sui palchi di praticamente tutto il mondo. Scopriamo dunque quando i Green Day arriveranno in Italia e la scaletta dei loro concerti.

Green Day tour 2022: la scaletta

I Green Day arrivano in Italia il 15 e il 16 giugno 2022, suonando prima al Milano Summer Festival all’Ippodromo di San Siro e poi al Firenze Rocks alla Visarno Arena. Il tour dei Green Day spazierà in praticamente tutto il mondo e nel mese di giugno è di scena in Europa. La band si è già esibita in questo 2022 e quindi abbiamo già avuto un assaggio di quella che potrebbe essere la scaletta dei live a Milano e Firenze. Un mix tra vecchi successi e canzoni più recenti, una scaletta molto lunga per uno show che promette davvero di scaldare a dismisura i fan pronti a cantare a squarciagola i brani della band.

Al netto di eventuali variazioni, anche nell’ordine di uscita delle canzoni, ecco quella che dovrebbe essere la scaletta dei concerti dei Green Day nel 2022:

American Idiot

Holiday

Know Your Enemy

Pollyanna

Boulevard of Broken Dreams

Longview

Welcome to Paradise

Hitchin’ a Ride

Stuck With Me

Rock and Roll All Nite

Brain Stew

St. Jimmy

When I Come Around

21 Guns

Minority

Knowledge

Basket Case

She

King for a Day

Shout

Wake Me Up When September Ends

Jesus of Suburbia

Good Riddance (Time of Your Life)