Alfa chi è biografia e come è diventato famoso

- Advertisement -

Alfa, andiamo alla scoperta della biografia del giovane cantante e scopriamo com’è diventato famoso.

Tra i cantanti più apprezzati e seguiti dai giovanissimi c’è sicuramente Alfa, uno dei giovani esponenti della nuova scena musicale. Il ragazzo ha ottenuto negli ultimi anni un successo importante, affermandosi con forza anche sul mondo dei social, specialmente su TikTok dove le sue canzoni danno spesso vita a trend seguitissimi e vengono diffuse da migliaia di creator. Andiamo dunque a ripercorrere la carriera di Alfa e a scoprire com’è diventato famoso.

Chi è Alfa

Andrea De Filippi, in arte Alfa, nasce a Genova il 22 agosto 2000. Si avvicina molto presto alla musica, all’età di 8 anni inizia a studiare chitarra e pianoforte e da adolescente partecipa a diverse gare di freestyle che si tengono nella città ligure. Col sopraggiungere del suo successo, in molti vedendo il suo cognome si sono chiesti se sia parente di Maria De Filippi, ma in realtà non è così.

Alfa si plasma musicalmente nella floridissima scena genovese, particolarmente viva negli ultimi anni, e insieme ad altri artisti emergenti pubblica l’album Alfa-Omega nell’ottobre 2017. Il successo arriva nel 2018, con due brani che ottengono grande risonanza come Dove sei? e Disegno. L’ascesa del giovane cantante continua nel 2019, quando pubblica Testa tra le nuvole, Pt. 1, che dà il via a una serie di canzoni che finirà per rappresentare in maniera importante la sua poetica, e soprattutto Cin cin, il brano che certifica il suo successo guadagnando la certificazione di triplo disco di platino. A dicembre 2019 arriva dunque il primo album di Alfa; Before Wanderlust, che ottiene la certificazione di disco d’oro.

Nel 2021 esce il secondo album di Alfa, dal titolo Nord, che contiene collaborazioni importanti come quelle con Annalisa, con Ariete e con Rosa Chemical. Il giovane cantante ha saputo distinguersi negli ultimi anni specialmente per la sua bravura nel comunicare sui social, come detto su TikTok le sue canzoni sono molto diffuse, e Alfa rappresenta in pieno il prototipo di artista delle generazione Z, capace di attirare i fan su diverse piattaforme e in modi differenti, sfruttando sapientemente sia la musica che il panorama dei social.