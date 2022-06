Biglietti Nameless 2023 prezzi e info

- Advertisement -

Archiviata l’edizione del 2022 del Nameless, si parla già dell’appuntamento del 2023: andiamo a scoprire cosa sappiamo sui prezzi del festival.

Si è conclusa da poco l’edizione del 2022 del Nameless e i quattro giorni del Festival sono stati un successo pazzesco. La kermesse musicale ha esordito nella location brianzola della Poncia e ha raccolto un successo pazzesco, con ben 100.000 spettatori provenienti da praticamente tutto il mondo che hanno popolato le giornate del Nameless. L’edizione 2022 è stata speciale e ha riempito di soddisfazione gli organizzatori, tanto che, nemmeno il tempo di archiviare questa esperienza, che sta già crescendo l’hype per l’edizione del 2023 del Festival. Il Nameless tornerà a giugno, tra un anno quindi, ma è già possibile acquistare i biglietti: scopriamo tutte le informazioni a riguardo.

Nameless 2023: prezzi e info

L’edizione del 2023 del Nameless andrà in scena dal 2 al 4 giugno. Viene confermata la location di Annone, la nuova Poncia in Brianza che ha convinto veramente tutti quest’anno, ma i giorni vengono ridotti: da quattro si torna a tre. 2,3 e 4 giugno 2023 sono quindi le date della prossima edizione del Nameless e oltre a giorni e luogo non è stata resa nota alcuna informazioni aggiuntiva. Non si sa nulla ovviamente degli ospiti che ci saranno, è ancora molto presto e bisogna aspettare parecchio prima di iniziare a conoscerli. Tuttavia, è possibile portarsi avanti e acquistare già i biglietti, al buio ma a un prezzo vantaggioso.

A partire dal 7 giugno è iniziata la vendita dei tagliandi per il Nameless 2023. I biglietti sono disponibili in numero limitato e hanno un prezzo vantaggioso, minore rispetto a quello che li caratterizzerà quando torneranno a essere messi in vendita. Il ticket ha infatti un prezzo di 9 euro, ma come detto la disponibilità è limitata e inoltre non è stata resa ancora nota la lista degli ospiti. Si tratta dunque di un acquisto al buio, ma che permette ai fan di ottenere un vantaggio economico importante.