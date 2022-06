Carolina Stramare chi è e com‘era a Miss Italia

- Advertisement -

Carolina Stramare: scopriamo chi è la modella e com’era al tempo della sua partecipazione a Miss Italia.

Nell’albo d’oro delle modelle che hanno vinto Miss Italia compare anche Carolina Stramare, vincitrice della celebre kermesse di bellezza nel 2019, in occasione dell’ottantesima edizione del concorso. Andiamo dunque a scoprire chi è Carolina Stramare e com’è stato il suo cammino a Miss Italia.

Chi è Carolina Stramare

Carolina nasce a Genova il 27 gennaio 1999. Studia al Liceo linguistico e inizia poi a frequentare l’Accademia di belle arti di Sanremo, nello specifico seguendo l’indirizzo di grafica. Intanto, Carolina inizia a lavorare come modella, impegnandosi col gruppo FCA a Shanghai e apparendo in una campagna globale per il celebre marchio di automobili Alfa Romeo. La sua carriera da modella spicca quindi il volo e Carolina collabora con diversi brand e stilisti, da Philipp Plein a Colmar e Tezenis.

Oltre a posare come modella, Carolina intraprende anche la via dei concorsi di bellezza e nell’estate 2019 ottiene la fascia di Miss Lombardia, un titolo che le permette di accedere alla finale di Miss Italia. Il percorso all’interno dello show per la giovane genovese è trionfale, la ragazza ottiene il titolo di Miss Kissimo Biancaluna e ottiene la vittoria finale, piazzandosi davanti a Serena Petralia e a Sevmi Tharuka Fernando e riportando la Lombardia a vincere dopo quasi trenta anni.

La vittoria a Miss Italia lancia definitivamente la carriera di Carolina Stramare, che dopo quel successo inizia a comparire in televisione. La ragazza conduce due puntate dell’edizione del 2021 di Scherzi a parte insieme a Enrico Papi e nello stesso anno avrebbe dovuto partecipare alla quindicesima edizione dell’Isola dei famosi, ma poco prima di partire per quest’avventura ha dovuto ritirarsi per alcuni motivi di famiglia. Chissà che presto la modella non avrà di nuovo l’occasione di partecipare al famoso reality show.