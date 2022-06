- Advertisement -

Andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla vita privata di Ernia: chi è la fidanzata del giovane rapper milanese.

La nuova scena rap italiana racchiude un numero importante di giovani talenti e tra questi un ruolo di spicco è sicuramente occupato da Ernia. Matteo Professione, in arte Ernia, ha all’attivo ben tre album in studio e soprattutto il suo ultimo lavoro, Gemelli, ha ottenuto un successo incredibili, con brani come Superclassico e Puro Sinaloa che sono diventati delle vere e proprie hit. Oggi dunque Ernia è uno degli esponenti più apprezzati della nuova scena rap e vanta un numero importante di fan e di appassionati. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, in particolare chi è la fidanzata.

Ernia: chi è la fidanzata del cantante

Si chiama Valentina Cabassi la fidanzata del cantante milanese. Anche lei è originaria del capoluogo lombardo, è nata nel 1996 e nella vita fa la modella. Valentina è salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione al video di Superclassico, la canzone che rappresenta oggi il più grande successo mediatico della carriera dell’artista. In questa occasione i due sono usciti allo scoperto, presentandosi di fatto come una coppia ufficiale.

Prima di partecipare al videoclip di Superclassico, Valentina ha fatto strada come modella, legandosi al brand Subdued, che l’ha lanciata nel mondo della moda dopo averla pescata su Instagram. Oltre alla moda, Valentina è anche una grande appassionata di cinema e sogna una carriera da attrice, parzialmente iniziata proprio grazie alla sua esperienza nei videoclip musicali.

Per il resto, non sappiamo molto della relazione tra il cantante e la modella. I due sono molto riservati, non pubblicano molti contenuti sulle loro vite private e mostrano sui social soprattutto la loro quotidianità lavorativa. Ciò che è certo è che comunque hanno condiviso un’esperienza importante con Superclassico e condividono un legame molto profondo che li unisce.