Isola dei famosi Marco Cucolo perché è uscito: svelato il problema

Isola dei famosi news: Marco Cucolo ha abbandonato dopo un malore i motivi svelati da Lory del Santo

Le ultime notizie che arrivano dall’Isola dei Famosi 2022 non sono buone. Le news su un ritiro per motivi di salute del fidanzato di Lory del Santo su cui si era puntato molto in questi giorni sono diventate ufficiali: Marco Cucolo ha abbandonato l’Honduras per far ritorno in Italia. Il naufrago di origini napoletane ha lasciato il gioco tre giorni dopo l’eliminazione della sua fidanzata e a 24 ore da un malore che lo ha costretto a restare in infermeria sotto osservazione.

Un duro colpo per i telespettatori del programma condotto da Ilary Blasi che dopo l’uscita al televisore flash della regista di The Lady erano curiosi di vedere cosa sarebbe accaduto e come si sarebbe comportato il fidanzato senza di lei. Stando ai social ufficiali del reality Marco Cucolo ha lasciato l’Isola dei Famosi perché ha dei problemi di salute.

In molti su Twitter e nei commenti sull’Instagram del programma di Canale 5 non credono che sia questo il motivo dell’abbandono del napoletano. Si insinua che abbia lasciato per raggiungere la sua dolce metà. A smentire questa voce inconsapevolmente la stessa Lory del Santo prima dell’eliminazione. L’attrice ha rivelato a Maria Laura De Vitis, che lo aveva visto giù, che Marco Cucolo soffre di problemi intestinali da oltre dieci giorni. Sarebbe questo il motivo dell’abbandono dell’Isola dei Famosi da parte del fidanzato di Lory Del Santo.