My Policeman quando esce il film con Harry Styles: data ufficiale

Quando esce My Policeman? Prime Video ha pubblicato le foto ufficiali del film con Harry Styles e la data d’uscita.

Grande attesa per My Policeman, film che vedrà al centro della trama la coppia composta da Harry Styles ed Emma Corrin. La pellicola arriverà in streaming su Prime Video, che ha pubblicato alcune foto ufficiali e soprattutto la data d’uscita. Ecco quando uscirà.

I due non vantano tantissima esperienza in campo cinematografico. Emma Corrin ha visto la sua vita e carriera cambiare dopo aver interpretato Lady Diana in The Crown nel 2020. Prima d’allora aveva recitato in due serie e un film. Oggi sono attesi lo show Retreat e il film Lady Chatterley’s Lover, oltre a My Policeman. Harry Styles non si è mai cimentato nella recitazione televisiva, ma ha fatto il proprio esordio cinematografico in grande stile. È stato infatti scelto nel 2017 da Christpher Nolan per una parte nel suo Dunkirk. In seguito ha trovato un po’ di spazio in Eternals della Marvel e in Don’t Worry Darling di Olivia Wilde.

My Policeman quando esce

My Policeman trama e cast

My Policeman è un film drammatico e romantico basato sul romanzo di Bethan Roberts dal titolo omonimo. La regia è stata affidata a Michael Grandage e i protagonisti sono Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson.

Il film è ambientato negli anni ’90, quando Tom e Marion accolgono nella loro casa Patrick, un uomo ormai vecchio e invalido. La sua presenza nella loro dimora scatena ricordi travolgenti e dolorosi, legati a eventi avvenuti quarant’anni prima. Si torna così agli anni ’50. Al tempo Marion era una giovane insegnante. Conobbe il poliziotto Tom e si innamorò perdutamente di lui. L’uomo viveva però una relazione segreta con Patrick. Al tempo però l’omosessualità era illegale e per questo sposare Marion era decisamente più sicuro per lui. Una copertura a celare un triangolo amoroso che resiste fino a quando uno di loro crolla e le vite condotte vengono tragicamente distrutte.

Guardando al cast, Harry Styles interpreta Tom Burgess nella sua versione giovanile. Negli anni ’90, invece, il suo volto è quello di Lunis Roache. Emma Corrin è Mario Taylor negli anni ’50, mentre la sua versione più anziani ha il volto di Gina McKee. Stessa dualità per Patrick Hazlewood, Rupert Everett negli anni ’90 e David Dawson nei ’50.

My Policeman dove vedere

Quando esce My Policeman? La data d’uscita ufficiale è il 4 novembre 2022. La pellicola con Harry Styles ed Emma Corrin si farà attendere ancora qualche mese dai fan. Sarà possibile vederla su Prime Video in esclusiva. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, notebook, console e Smart TV.