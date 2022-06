Radio Zeta Future Hits Live 2022 ospiti cantanti e artisti in scaletta

- Advertisement -

Radio Zeta Future Hits Live 2022: scopriamo tutti gli ospiti che compongono la scaletta del concerto della generazione Z.

Va in scena giovedì 9 giugno, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il concerto organizzato da Radio Zeta. Al centro ci sarà la musica del momento e quindi tutti gli artisti che stanno segnando la scena attuale. Radio Zeta Future Hits Live è un grande concerto dedicato alla generazione Z e alla sua musica e regalerà una notte indimenticabile a tutti i fan romani che accorreranno ad assistere allo show. Andiamo dunque a scoprire tutti gli artisti che si esibiranno.

Radio Zeta Future Hits Live: i cantanti ospiti

Sarà una line-up ricchissima quella che darà vita al concerto di Radio Zeta, previsto per giovedì 9 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tantissime voci amate dai fan, protagoniste della scena musicale attuale: dai vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo Mahmood e Blanco ai padroni di casa come Carl Brave, Franco 126, Gazzelle e Coez. Spazio anche al vincitore dell’ultima edizione di Amici, Luigi Strangis, e a tantissimi altri protagonisti della musica del momento.

Sarà un’occasione molto importante per celebrare dunque la musica che sta animando questo periodo e gli artisti più seguiti dai giovani. Da anni Radio Zeta si è fatta portavoce dei gusti musicali dei più giovani e quest’anno ha deciso di organizzare questo grande concerto, per celebrare un lavoro che ha dato incredibili frutti e per regalare una notte che resterà sicuramente impressa nel cuore di tantissimi fan.

Appuntamento quindi al 9 giugno con i tantissimi artisti che si alterneranno sul palco. Ecco la lista degli ospiti del concerto Radio Zeta Future Hits Live 2022: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke e Tananai.